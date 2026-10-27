El Archivo de RTVE y el pueblo de Ceuta, premios Antenas de Oro Extraordinarias 2026 - FARTVE

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Archivo de RTVE y el pueblo de Ceuta han sido reconocidos con la Antena Extraordinaria de la 53º Edición de los Premios Antena de Oro, que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (FARTVE).

En concreto, el Archivo de RTVE ha sido premiado como "custodio de los 90 años de RNE y de los 70 años de TVE en su aniversario. "Historia de España recogida en el excepcional trabajo de sus responsables", ha destacado la entidad.

La Federación ha galardonado también a la ciudad autónoma de Ceuta, a sus ciudadanos por "su coraje, valentía y resiliencia representada por su Presidente Juan Jesús Vivas", tras la crisis derivada de la entrada de miles de migrantes procedentes de Marruecos.

Asimismo, ha concedido otra Antena Extraordinaria a la Asociación Española de Futbolistas Españoles (AFE). "Si alguien ha contribuido a la alegría de nuestro país, reflejada en los medios de comunicación, ha sido la consecución del Campeonato del Mundo de Fútbol, el espacio más seguido de la Radio y la Televisión. Desde su Fundación se impulsa el deporte en los más jóvenes", ha señalado.

En la categoría de Radio, los galardones han distinguido a Juanma Rodríguez por su labor al frente de 'El primer palo' en EsRadio, a Jaime Cantizano por 'Por fin' en Onda Cero, a Pilar Cisneros por su trabajo en 'Herrera en COPE', a Carles Francino por 'La ventana' en Cadena SER y a Isabel Gemio por el programa nocturno 'El último tren' en RNE.

En el apartado de Audiovisuales, la distinción ha recaído en el documental '80º norte: Donde el tiempo se congela', del que se han resaltado sus imágenes sobre las dificultades del equipo en el Ártico.

En la modalidad de Televisión, las Antenas de Oro han premiado a Jordi Hurtado por 'Saber y ganar' en TVE, a Sandra Golpe por la dirección y presentación de 'Noticias 1' en Antena 3, a Íker Jiménez y Carmen Porter por 'Horizonte' en Cuatro, a Carlos Sobera por su trayectoria y versatilidad al frente de diversos formatos en Telecinco, a José Yélamo por 'La Sexta Xplica' en laSexta y a Trece por el operativo de 40 horas de emisión desplegado para cubrir la visita del Papa León XIV a España.

La gala de entrega tendrá lugar el sábado 14 de noviembre en el Gran Casino de Aranjuez (Madrid), en un evento conducido por la periodista de RTVE Ana Belén Roy. Podrá seguirse en directo a través de ClickRadioTV.com.