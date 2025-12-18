Argüello alerta sobre la exclusión de migrantes y familias mientras se celebra la Navidad

Archivo - El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, durante una entrevista con Europa Press, en la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 3 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha alertado sobre la exclusión de migrantes y familias vulnerables mientras se celebra la Navidad.

"Jesús nació en un pesebre porque no había sitio en la posada. Hoy inmigrantes no son regularizados, pero si son desalojados en España y en USA con luces y sonidos navideños de fondo; familias viven en una habitación "con derecho a cocina"... Tampoco hoy "hay sitio en la posada", ha asegurado en un mensaje en la red social X.

En este sentido, Argüello ha denunciado que, como hace dos mil años, hoy también se excluye a quienes más necesitan acogida, y que la Navidad se celebra mientras se sigue dejando fuera "de la posada" a migrantes y familias vulnerables.