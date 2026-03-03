Argüello (CEE) aboga por que el rey emérito pueda volver a España "con todos los derechos y deberes de un ciudadano"

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, durante un encuentro informativo de La Razón, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha abogado por que el Rey emérito Juan Carlos I pueda regresar a España pero con "todos los derechos y deberes de un ciudadano español".

"Lo importante es que el rey Juan Carlos, al que hemos de reconocer que ha sido rey de España, jefe de estado en un momento tan concreto de la vida española, que fija su residencia fuera, tiene derecho a fijar su residencia dentro. Y al fijar su residencia aquí, hacerlo con todas las características, con todas las condiciones, con todos los derechos, con todos los deberes de un ciudadano español", ha subrayado Argüello este martes en un encuentro informativo de La Razón.