Argüello (CEE) niega vetos en el encuentro del Papa con víctimas de abusos y pide un "impulso nuevo" en reparación

1096622.1.260.149.20260616123334 El presidente de la CEE, Mons. Luis Argüello, durante una rueda de prensa, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 16 de junio de 2026, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado que no existió ningún veto a asociaciones en la selección de las personas que participaron en el encuentro privado entre el Papa León XIV y víctimas de abusos en el seno de la Iglesia durante su visita a España. Además, ha defendido el modelo seguido para configurar el grupo y ha reclamado un "impulso nuevo" en las políticas de reparación.

"No ha habido una cuestión de veto", ha afirmado en rueda de prensa en la sede de la CEE, donde ha realizado una valoración del viaje del Pontífice a España.

Preguntado por la ausencia de representantes de organizaciones de víctimas de abusos en la Iglesia en la reunión del Pontífice, Argüello ha explicado que la composición del grupo respondió a un criterio acordado entre distintas instituciones implicadas en la atención a las víctimas.

En este sentido, el presidente de la CEE ha señalado que la elección de los participantes buscó reflejar la colaboración entre la Iglesia y las instituciones públicas, especialmente tras el acuerdo alcanzado con el Estado para avanzar en los procesos de reparación. Además, ha destacado el protagonismo del Defensor del Pueblo en la sugerencia de algunas de las personas invitadas al encuentro con el Pontífice.

De la misma manera, ha recordado que hay víctimas que no forman parte de asociaciones organizadas, por lo que la selección no se realizó atendiendo a la pertenencia a determinados colectivos, sino a través de las propuestas formuladas por los organismos implicados en el acompañamiento y la atención a las personas afectadas.

"El Papa también nos ha recordado constantemente la fragilidad y nosotros aquí, yo muchas veces desde este mismo lugar he dicho que no voy a ser tan adolescente de pensar que por una varita mágica los abusos vayan a desaparecer, la corrupción vaya a desaparecer, la violencia en las casas vaya a desaparecer", ha asegurado.

También ha insistido en la necesidad de mantener y fortalecer los mecanismos de protección, acogida, reparación y restauración para las víctimas. "Desde luego, hay que ofrecer la salvación y, al mismo tiempo, todo el trabajo de prevención, de acogida, de reparación, de restauración que podamos hacer y en esto no cabe duda de que bueno, venimos trabajando, pero hace falta un impulso nuevo. La colaboración con el Defensor del pueblo que viene de largo pero ahora en el acuerdo firmado pues está empezando. Vamos a ver también los resultados que pueda dar para un tipo de víctimas que son los asuntos prescritos", ha apuntado.