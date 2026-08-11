Asciende a 2.143 los viajeros identificados procedentes de Italia desde la activación de controles en España

Sigue en directo la crisis migratoria en Ceuta.

Varias personas en la zona de llegadas de la T4, a 9 de agosto de 2026, en Madrid (España).
Varias personas en la zona de llegadas de la T4, a 9 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press
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Actualizado: martes, 11 agosto 2026 20:49
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MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados desde el pasado sábado ha ascendido a 2.143 después de que este martes fuentes del Ministerio del Interior hayan notificado 343 comprobaciones más a pasajeros de 24 vuelos en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante, Bilbao, Mallorca, Menorca, Ibiza, y Fuerteventura.

El balance total de vuelos controlados desde el sábado es de 149 con 259 funcionarios a cargo de dichas identificaciones desde que el pasado sábado entrara en vigor el restablecimiento temporal de los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana.

En El Prat ha vuelto a registrar la mayor actividad con controles en ocho vuelos y un total de 141 identificaciones de nacionales de terceros países realizadas por ocho funcionarios. Se han registrado dos vuelos procedentes de Venecia y uno de Bérgamo, Turín, Bolonia, Fumicino, Nápoles y Milán.

En segundo lugar se sitúa el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con registros a tres vuelos que partieron de Milán, uno de Nápoles y otro de Bolonia, en los que ocho funcionarios han identificado a 144 personas, según los datos recabados hasta las 13.00 horas de hoy.

Por otro lado, el aeropuerto de Málaga, cinco funcionarios más han registrado a cuatro personas de dos vuelos procedentes de Roma y Milán. En Sevilla han actuado otros dos funcionarios que han identificado a ocho nacionales de terceros países. En Valencia se han registrado a doce personas, en Alicante a 18, en Bilbao a dos más, en Mallorca a seis, en Ibiza a ocho más.

El Gobierno ha ordenado estos controles hasta el próximo 7 de septiembre a la espera de que Italia retire la suspensión del espacio Schengen a España que adoptó tras la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio.

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