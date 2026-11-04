La Asociación Católica de Propagandistas y el CEU agradecen el "cariño" hacia Carlos Ortiz, fallecido en Urda

Vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU han recordado la "amistad" y el "amor por la vida" del director del Área de colegios CEU, Carlos Ortiz, fallecido el pasado miércoles en el accidente ferroviario en Urda, y han agradecido las muestras de "cariño" y "cercanía" que han recibido estos días.

"Agradecer el cariño hacia Carlos. Su espíritu está aquí", ha asegurado el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), José Masip, este miércoles, durante un encuentro informativo para presentar el Congreso Católicos y Vida Pública. Asimismo, ha destacado "el amor que sentía" por el CEU y "sobre todo, por la vida que da Dios".

"El accidente nos ha golpeado de lleno", ha señalado el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo y miembro del Consejo Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, Pablo Velasco.

Velasco ha afirmado que les "cuesta retomar la actividad cotidiana" tras esta tragedia pero ha añadido que "el recuerdo y la amistad con Carlos" les empuja a continuar trabajando.