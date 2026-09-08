La Asociación Española de Consumidores pide a los padres un uso "responsable" de los grupos de whatsapp del 'cole'

Archivo - Niños y padres hacen cola para entrar al colegio el primer día, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Consumidores ha pedido a los padres este martes un uso "responsable" de los grupos de whatsapp que se crean con motivo de la 'vuelta al cole', repitiendo un año más su campaña informativa sobre este tipo de grupos de mensajería instantánea en centros educativos y actividades extraescolares.

A juicio de la organización, este uso responsable pasaría por ciertas recomendaciones. Una de ellas sería tener claro que los grupos sirven en exclusiva para ofrecer información y que en ellos se debe compartir sólo datos relativos a la educación escolar de los niños. "Debemos asegurarnos que esa información es cierta y no se trata de un bulo", dice la asociación.

En relación a ello, insta a no usar estos grupos de mensajería instantánea para criticar al centro, a los profesores o a otros padres y avisa de que hacerlo tiene responsabilidades civiles en la medida en la que se hagan algunos comentarios "inadecuados". Asimismo, pide respetar la privacidad.

"No se deben compartir fotos de menores de edad, profesores o del resto de padres sin consentimiento. Del mismo modo, no se deben compartir estas fotos fuera del grupo y sin permiso", subraya.

Si se produce alguna vulneración de derechos, recomienda solicitar asesoramiento previo y realizar denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos o, si esta es grave, en los tribunales. Por otro lado, la asociación recalca que estos grupos de mensajería instantánea no deben sustituir a la agenda de los menores ya que los padres no deben asumir cargas que les correspondan a sus hijos.

Asimismo, recomienda escribir sólo lo necesario para evitar una saturación de mensajes. Para la organización, el primer asunto a tratar sería saber si los miembros del grupo han dado su consentimiento para ser incluidos en él. Por esta parte, distingue entre los grupos creados por el colegio para comunicaciones escolares entre profesores y padres de alumnos y/o entre profesores y alumnos.

"En (el primer caso) caso es necesario tener el consentimiento de los padres para poder realizar este tratamiento y que se tenga acceso a ciertos datos personales. Esto mismo es aplicable a los grupos creados por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)", ha explicado.

Por otro lado, estarían los grupos creados entre padres de alumnos para comunicaciones escolares. En lo que se refiere a ellos, se excluyen de la protección de datos personales y su normativa ya que los padres actuarían desde la perspectiva de su esfera personal y no como personal vinculado al colegio.

Otro tema en el que la Asociación Española de Consumidores hace hincapié es el tratamiento de los datos de los menores. "Los niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos. En este sentido, los padres o tutores deben ser quienes les protejan. La recogida y tratamiento de datos de menores de edad requieren ser consentidos por quien ostente la patria potestad o tutela de los menores", ha recalcado.

Por ello, pide tener en cuenta si las imágenes compartidas a través de Whatsapp o de cualquier red social forman parte o no de la función educativa del colegio.