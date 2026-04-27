Asociaciones provida se manifestarán el 31 de mayo en Madrid para pedir más apoyos contra el aborto y la eutanasia

Archivo - Globos verdes de 'Sí a la vida' durante la marcha ‘Sí a la vida’ 2023, en la Plaza de Cibeles, a 12 de marzo de 2023, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Sí a la Vida', apoyada por más de 500 asociaciones y entidades cívicas, celebrará el próximo domingo 31 de mayo en Madrid su tradicional Marcha Sí a la Vida, en la que pedirán "implementar medidas de apoyo" contra el aborto y la eutanasia.

La marcha partirá a las 12:00 horas de la calle Serrano, esquina con la calle Goya y finalizará en Paseo de Recoletos, donde se desarrollará un acto que contará con diferentes testimonios que defenderán "la vida humana, desde su inicio a su fin natural".

Este año, la Plataforma 'Sí a la Vida' llama a toda la sociedad civil a participar en la marcha para "visibilizar la urgencia y necesidad de implementar medidas de apoyo que mejoren la vida de las personas, y favorecerlas sobre aquellas que promuevan estados vitales de desesperanza abocando a la persona a poner fin a una vida al no recibir el apoyo social que necesita para resolver o paliar sus circunstancias".

Además, sus organizadores han explicado que esta marcha se celebra "sin banderas políticas, ni ideológicas", para defender que "toda vida es digna de ser vivida y de ser cuidada con independencia de sus capacidades y circunstancias vitales".

Según han indicado, la celebración, que tiene lugar anualmente en torno al 25 de marzo con motivo del Día Internacional de la Vida, ha sufrido un cambio de fecha en 2026 por coincidir con diferentes eventos en el centro de Madrid que hacían incompatibles llevar a cabo la marcha y su acto final.