Autocontrol alcanza las 500.000 campañas publicitarias revisadas antes de su difusión

Archivo - Ordenador, PC, navegar, Internet, red, privacidad, protección de datos - AUTOCONTROL - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Autocontrol ha superado las 500.000 campañas publicitarias revisadas antes de su difusión a través de su sistema de Consulta Previa o Copy Advice, según ha informado la asociación para la autorregulación de la comunicación comercial en España.

"El crecimiento del Copy Advice refleja una mayor integración de mecanismos preventivos en la actividad publicitaria y una creciente atención de las empresas al cumplimiento normativo y la comunicación responsable", ha afirmado José Miguel García Gasco, director general de Atresmedia y presidente de Autocontrol.

Además, la directora general de la Asociación Española de Anunciantes (AEA), Silvia Bajo, ha defendido que "siempre" han entendido la autorregulación como "un método eficaz y rápido para alcanzar seguridad y resolver dudas en materia publicitaria".

"Contemplamos esta vía como la más equilibrada para adaptar la comunicación comercial a la legalidad e, incluso, adelantarnos a un cumplimiento responsable, al tiempo que se protege el desarrollo económico del sector", ha indicado Bajo.

Respecto a la evolución desde la puesta en marcha del servicio en 1999, Autocontrol ha señalado que, en sus primeros años, la mayor parte de las consultas estaban relacionadas con campañas difundidas en televisión. En la actualidad, aunque la revisión de campañas difundidas en televisión sigue siendo relevante, alrededor del 60% de los Copy Advice emitidos corresponden a campañas digitales. Por sectores, desde el año 2010 el sector financiero lidera las consultas.

En 2025, Autocontrol emitió más de 32.000 informes previos sobre proyectos publicitarios, con un plazo medio de respuesta de tres días. "La revisión previa no limita la creatividad ni la eficacia; al contrario, ayuda a las marcas y a sus equipos a desarrollar campañas con mayor tranquilidad y confianza, reduciendo riesgos legales y reputacionales antes de su lanzamiento", ha explicado la asociación.

El sistema de Copy Advice forma parte del modelo de autorregulación publicitaria desarrollado en España en colaboración con anunciantes, agencias, medios y distintas administraciones públicas y autoridades supervisoras.

La solicitud de Copy Advice número 500.000 correspondió a dos campañas presentadas simultáneamente para su revisión previa por Fiscalges Alternative y Honda Financial Services España, respectivamente.