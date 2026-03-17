Bajan a 201 los ingresos al seminario en España y aumentan a 1.066 los seminaristas, 30 más que el curso pasado

Catedral de Teruel, torre, mudéjar - EUROPA PRESS

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 201 jóvenes han ingresado en los seminarios españoles en el curso 2025-2026, 38 menos que el curso anterior (cuando fueron 239) aunque ha aumentado el número total de seminaristas hasta los 1.066, 30 más que el curso 2024-2025 (cuando se contabilizaron 1.036), según los datos publicados este martes por la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Este incremento se debe a que, si bien han caído los nuevos ingresos, también se han producido menos abandonos, que han pasado de 86 el curso pasado a 82 en el actual; y menos ordenaciones, que han pasado de 85 en 2024 a 58 en 2025.

La CEE ha presentado los datos este martes, durante una rueda de prensa con motivo del Día del Seminario, que se celebra el domingo 22 de marzo bajo el lema 'Deja tus redes y sígueme'.

El director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, Florentino Pérez, ha señalado que no se trata de "un crecimiento fuerte" pero "tampoco la disminución que se venía experimentando desde 2017".

Precisamente, el año pasado fue la primera vez en siete años que aumentaba el número de seminaristas en España y que superaba el millar.

"Puede resultar sorprendente que en una sociedad como la que vivimos, con muchas opciones, más de mil jóvenes hayan tomado esta decision poco habitual", ha destacado Pérez.

Según ha señalado, estos jóvenes han tomado "una decisión libre pero en muchos casos contracultural" y ha explicado que el factor común que suelen encontrar en sus motivos para entrar al seminario es una "búsqueda de sentido" frente a la "superficialidad" e "insatisfacción".

Además, ha enfatizado que los datos de este año revelan cierta "estabilidad" y "hablan de una calidad del proceso formativo de los seminarios españoles" ya que los abandonos se producen en los tres primeros años del seminario, mientras que antes se producían más al final.

Durante la presentación, también han intervenido dos seminaristas, Jorge Mora y Daniel Matanzas, que han explicado cómo encontraron su vocación.

Mora ha contado que entró con 13 años al seminario, hace siete, y que viene de una familia católica aunque estudió en un colegio no religioso.

"Fui a un instituto público donde los profesores hacían pullas a la Iglesia y casi todos mis compañeros de clase eran ateos", ha precisado.

Para Mora, lo que fue determinante para entrar al seminario fue "la adoración eucarística" donde sentía que Dios le ofrecía "un plan" y, al mismo tiempo, ha apuntado que su vocación nació de ver "el sufrimiento" que le rodeaba. "Veía que muchos jóvenes no eran felices, que les faltaba algo en sus vidas", ha relatado.

Por su parte, el seminarista Daniel Matanza, ha puesto de relieve la importancia de los abuelos cuya "forma de vivir la fe" es "muy inspiradora" para muchos jóvenes. "Nadie te quiere como un abuelo, te mira un poco con los ojos de Dios, no te encasilla", ha destacado.

Preguntados por el "emotivismo" en nuevas iniciativas de primer anuncio, Florentino Pérez ha señalado que "es una realidad que afecta a las nuevas generaciones" y que también encuentran en los semimarios pero ha aclarado que "no hay recelo" hacia estos movimientos sino "interés por la formación integral" para que los futuros curas sean "hombres maduros".

Precisamente, Mora ha indicado que él ha participado en retiros de Effetá y en Cenas Alpha y ha defendido que "nadie puede negar que estos retiros hacen mucho bien a la Iglesia" aunque ha precisado que esto no significa "reducir todo al emotivismo" que el seminario es "un camino arduo" que requiere "compromiso".