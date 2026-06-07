Banderas pone en valor ante el Papa la Semana Santa de Málaga y reivindica el arte frente a las violencias

Antoino Banderas ante el Papa León XIV - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio Banderas ha puesto en valor ante el Papa León XIV la Semana Santa de Málaga, "un ritual majestuoso de arte, cultura y devoción".

Así lo ha manifestado este sábado el intérprete malagueño durante su intervención en el encuentro 'Tejer Redes con el Mundo de la Cultura, del Arte, de la Economía y del Deporte' celebrado en el Movistar Arena de Madrid.

Sobre la Semana Santa, el actor ha explicado al Pontífice que son "manifestaciones populares que toman las calles desarrollando un ritual majestuoso de arte, de cultura y devoción".

"Y fue ahí, Santo Padre, en ese marco de arte popular anónimo, cuando con tan sólo cuatro o cinco años de edad, nació en mí una pregunta que sólo contenía una palabra, Dios. Poco a poco fui encontrando respuestas, como la que reconocí en los ojos de mi madre, mientras le clavaba su mirada y su corazón devoto a la Virgen de la Esperanza que pasaba en su trono frente a nosotros en aquellos lejanos años", ha relatado emocionado.

También ha recordado la voz "que rompía el aire claro de primavera" de los cantaores de Saetas, o entre la gente "humilde y buena" de Málaga que cada año salen a la calle.

"En cada molécula, de cada gota de agua, de cada mar, de cada pétalo de rosa, de cada pálpito, de cada suspiro. Pero el arte no es sólo belleza, el arte es pregunta, es reflexión, es contraste, es revolución, es tensión entre lo que sabemos y lo que intuimos. El arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo", ha subrayado.

Además, el actor le ha explicado que su presencia en el Movistar Arena se debe al musical 'Gospel', del que e productor. "Hoy estoy aquí por Gospel. Gospel es una pieza de teatro musical creada, compuesta e interpretada en su país de origen. Usted sabe muy bien que Gospel significa el hechizo de Dios. Yo hoy estoy aquí, Santo Padre, confesando haber sido víctima del hechizo de Dios.

Banderas ha indicado que el arte también "es la voz de alerta para sociedades que se acostumbraron a la injusticia". "El arte debe ser una alternativa a la violencia, todas las violencias", ha reivindicado.

"EL ARTISTA DEBE ACTUAR CON VALENTÍA"

Así, ha defendido que el artista "debe actuar con valentía y no abandonar el ser instancia crítica a la sociedad, al propio arte y a la propia religión".

En este punto, el artista ha destacado que, "en un mundo que corre, que se fragmenta, que a veces se simplifica en exceso, el arte ayuda a recuperar la profundidad y el alma que está tratando de ser robada por inteligencias artificiales que deben estar al servicio del ser humano y no al revés".

Banderas ha agradecido asimismo la presencia de León XIV en Madrid: "No es sólo una visita, es un gesto, un gesto de escucha, de cercanía, de diálogo con la sociedad civil, y ésta sin duda se lo agradece".

"Ese diálogo a veces conviene reforzarlo usando un lenguaje común. Ese lenguaje es, y lo ha sido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el arte", ha señalado el malagueño, destacando que "la relación entre la Iglesia Católica y el arte no ha sido sólo fructífera, ha sido un esfuerzo determinante".