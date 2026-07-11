Barcones (Protección Civil) pide apoyar el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática: "El enemigo son las llamas"

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones Sanz, durante una entrevista para Europa Press, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha hecho "un llamamiento" para que "vea la luz" el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática presentado en septiembre del año pasado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "el único enemigo a batir son las llamas, son las lluvias torrenciales".

"Creo que es el camino que tenemos que seguir. Unir esfuerzos, arrimar todos el hombro que cada uno, desde el ámbito de sus competencias, desde cada una de las áreas y parcelas que tienen una incidencia directa en estas emergencias que se producen", ha recalcado en una entrevista con Europa Press realizada antes de la declaración del incendio de Los Gallardos (Almería), que se ha cobrado 12 víctimas mortales.

Preguntada por las acusaciones de falta de coordinación entre administraciones del año pasaso, Barcones ha indicado que desde Protección Civil se trabaja "de forma coordinada" con todos los 112 a través del Centro Nacional de Alerta y Seguimiento de Emergencias, así como con el conjunto de direcciones generales de protección civil.

En este aspecto, ha hecho hincapié en que tiene "un contacto permanente" con los directores de protección civil autonómicos para "garantizar" el "objetivo común" que todos persiguen con los incendios forestales: dar una respuesta "eficaz y eficiente" para que las llamas generen "el menor daño posible".

Durante este año, ha destacado que el Gobierno ha avanzado en el "necesario fortalecimiento" del Sistema Nacional de Protección Civil ante la "emergencia climática". En este sentido, ha destacado que el Consejo Nacional de Protección Civil y Emergencias ha aprobado "por unanimidad" la directriz sobre incendios forestales, así como el catálogo de capacidades del Mecanismo Nacional de Respuesta.

Además, ha puesto en valor el Plan de Formación ante emergencias de Protección Civil en centros educativos no universitarios, "uno de los grandes proyectos" que tiene en marcha Protección Civil. A través del mismo "ocho millones de niños en 25.000 centros educativos" han empezado a recibir formación de qué hacer ante un incendio, una ola de calor, una gran concentración humana, etc.

"IMPORTANTES AVANCES PARA RECONOCER LOS DERECHOS" DE LOS BOMBEROS

Con respecto a las denuncias de colectivos de bomberos forestales sobre la "insostenible situación" en todas las comunidades autónomas tanto de los operativos de prevención como los de extinción, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias ha resaltado que esto no entra en el ámbito de las competencias del organismo, pero que opina que desde el Gobierno "ha habido importantes avances para reconocer los derechos y condiciones de desarrollo de la profesión".

"Deseo que se avance en el conjunto del sistema estatal, así se ha hecho, pero que también se haga en el ámbito autonómico y local de estos servidores públicos que, desde luego, dan lo mejor de sí mismos para defendernos, para protegernos de algo que afecta a nuestra seguridad como es el caso de las catástrofes naturales, de los incendios", ha subrayado.