Boing celebra su 15º aniversario con un gran evento en Madrid para toda la familia

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Boing celebrará sus 15 años de trayectoria el próximo sábado 11 de octubre en Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid, con un gran evento con juegos, música, baile y retos para disfrutar en familia, y el preestreno de la primera entrega de la nueva temporada de 'La casa de los retos', con la participación de su presentador, David Moreno.

Así lo ha anunciado este jueves Mediaset España, que ha avanzado que también se podrán ver capítulos inéditos de 'Doraemon', 'El asombrosamente extraño mundo de Gumball' 'Monster High' y el lanzamiento en exclusiva del nuevo tráiler de LEGO Ninjago.

El director de Antena de Mediaset España, Javier López Cuenllas, ha afirmado que "Boing es un regalo" para el grupo. "La posibilidad que se nos brindó hace 15 años de poder construir un canal para los más pequeños del hogar ha sido una satisfacción y a la vez un auténtico reto todos estos años. Durante este periodo, Boing ha desempeñado un magnífico papel dentro del grupo al sumar la audiencia de los más jóvenes con una evolución muy positiva hasta lograr todos los hitos que nos habíamos propuesto", ha indicado.

"Todos estos años hemos emitido series, películas y programas de la mayor calidad en un entorno regulado y seguro de la televisión y sería injusto hacer una relación y olvidarnos de algunos de ellos. Pero sí me gustaría poner encima de la mesa el logro de 'La casa de los retos', el programa de producción propia más visto entre los niños: un gran acierto y un gran producto de calidad que los niños aprecian y al que acuden fielmente a ver en su cita habitual", ha manifestado López Cuenllas.