Bolaños y Marlaska abordan con el nuncio, la CEE, Casa Real, Congreso y ministerios la agenda del viaje del Papa

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside la reunión Iglesia-Estado sobre la visita del Papa a España. - MINISTERIO DE PRESIDENCIA

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presidido este miércoles la reunión de coordinación general entre el Estado y la Iglesia católica sobre la visita del Papa León XIV a España el próximo mes de junio.

En el encuentro han participado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo; el director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio; y representantes de Congreso de los Diputados; Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática; Conferencia Episcopal Española; Casa Real y las delegaciones del Gobierno en Madrid, Cataluña y Canarias.

En la reunión se han compartido los detalles de la agenda del Papa y de los dispositivos especiales de seguridad y movilidad que se activarán durante su visita, que empezará el 6 de junio en Madrid y finalizará el día 12 de junio en Tenerife.

Según ha indicado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en un comunicado, esta visita del Papa llega tras la culminación de "acuerdos históricos" entre el Gobierno y la Iglesia católica, "como el de resignificación del Valle de Cuelgamuros, el de reparación a las víctimas de abusos sexuales, el vinculado a los bienes inmatriculados y el de supresión de determinados beneficios fiscales de la Iglesia".

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, como responsable de las relaciones con las confesiones religiosas, asume el papel de coordinación e interlocución en relación a la visita del Papa, tanto en el seno del Gobierno como con el Comité Organizador.

Según han precisado, desde que se confirmó que León XIV visitaría España, se han realizado decenas de reuniones de coordinación, con participación de representantes del Gobierno, con la Conferencia Episcopal Española, la Nunciatura Apostólica en España y las administraciones afectadas.