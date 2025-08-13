Bolaños pide "responsabilidad" ante los incendios y no recortar en prevención: "El cambio climático es realidad"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i) junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d). A 13 de agosto de 2025 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido "responsabilidad" a las formaciones políticas con respecto a los incendios y les ha reclamado que no nieguen el cambio climático, al que España es "especialmente vulnerable", ni recorten los servicios de prevención.

"El cambio climático es una realidad. España es especialmente vulnerable al cambio climático y, por tanto, negarlo o recortar en servicios de prevención anti-incendios acrecienta el riesgo de incendios graves en nuestro país. Por tanto, también pedimos responsabilidad a las fuerzas políticas, que no nieguen una realidad evidente", ha señalado en una intervención ante los medios desde Venta del Pobre (Almería).

Bolaños ha explicado que ahora mismo hay 14 incendios activos graves con focos en diez comunidades autónomas, especialmente en Extremadura, en Castilla y León, en Galicia y en Madrid. Además, ha recalcado que el Gobierno está "en continua colaboración y conversación con las comunidades autónomas".

"Este Gobierno, como cualquier gobierno del mundo, no elige las emergencias, no elige las crisis, no elige las tragedias a las que tiene que hacer frente. Pero sí puedes elegir cómo hacer frente y cómo estar al pie del cañón desde el primer día", ha resaltado.

De esta manera, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó "en unas horas" a la isla de La Palma tras conocer la erupción del volcán. Asimismo, ha indicado que los diferentes ministerios competentes se reunieron "en un par de horas" cuando tuvo lugar la dana en Valencia, en contacto con Sánchez "que veía de un viaje de la India".

Además, el Consejo de Seguridad Nacional se reunió "una hora y media" después del apagón de abril. Por ello, ha destacado que las emergencias han pillado al Ejecutivo "trabajando al pie del cañón". "Yo solo quiero trasladarles a ustedes, trasladar a la opinión pública, que pregunten si esto de estar al pie del cañón cuando se producen las emergencias y las crisis sucede siempre y con todos los gobiernos de todos los colores", ha señalado.

Por otro lado, ha reconocido el trabajo de bomberos, servicios de emergencias, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Policía Nacional, Guardia Civil, voluntarios y servidores públicos que están luchando contra los incendios.