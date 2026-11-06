La borrasca Bruna dejará tormentas en Península y Canarias, con acumulados de más de 200 l/m2 hasta la próxima semana

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. A 11 de octubre de 2024, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Bruna provocará desde este sábado un temporal de lluvias fuertes o muy fuertes, tormentas, rachas de viento muy fuertes y oleaje intenso que afectará primero a Canarias y, desde la tarde del domingo, a la Península, según una nota informativa emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los acumulados podrían superar los 200 litros por metro cuadrado (l/m2) en áreas del oeste y sur de Galicia y del oeste del sistema Central, con riesgo de inundaciones locales y crecidas de ríos. Aunque el organismo estatal espera que las precipitaciones pierdan intensidad a partir del jueves, no descarta que continúen los chubascos fuertes.

AEMET apunta que los chubascos fuertes o muy fuertes, además de localmente persistentes y acompañados de tormenta, afectarán al oeste de Canarias desde últimas horas de mañana sábado y se extenderán al resto del archipiélago durante el domingo.

Asimismo, arreciará el viento del suroeste, con rachas muy fuertes que afectarán especialmente a las cumbres de las islas montañosas. Aunque podría haber una tregua en Canarias durante el lunes y el martes, a partir del miércoles se podrían volver a intensificar las precipitaciones y el viento.

Mientras tanto, sucesivos sistemas frontales asociados a Bruna afectarán a la Península desde la tarde del domingo y hasta al menos el miércoles. Dejarán chubascos fuertes o muy fuertes en el oeste peninsular, acompañados de una intensificación de los vientos del sur y suroeste, con rachas muy fuertes en el oeste de Galicia y zonas altas.

El organismo estatal ha señalado que los mayores acumulados se esperan en zonas de la vertiente atlántica peninsular donde el relieve favorece las precipitaciones y que están expuestas a los vientos húmedos del suroeste. En estas áreas, las lluvias se caracterizarán también por su persistencia.

En especial, destaca el oeste del sistema Central y el oeste y sur de Galicia, donde a lo largo del episodio se podrían superar los 200 l/m2. De forma más dispersa y ocasional, las precipitaciones también afectarán a las vertientes cantábrica y mediterránea.

En lo que respecta al temporal costero, el organismo estatal ha señalado que afectará a Canarias a finales del sábado y durante el domingo, con vientos fuertes. A partir del lunes se espera mar de fondo de tres a cuatro metros.

En la costa occidental de Galicia, las olas podrán alcanzar una altura de cinco a seis metros a partir del domingo por la tarde, mientras que en Andalucía occidental se espera oleaje perpendicular a la costa, con olas cercanas a los cuatro metros.

A partir del jueves, AEMET espera que las precipitaciones pierdan intensidad, si bien ha subrayado la incertidumbre de la previsión y no descarta que continúen los chubascos fuertes en la Península.