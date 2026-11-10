La borrasca Charles agravará el temporal este miércoles, con más de 120 l/m2 en el sistema Central

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. A 11 de octubre de 2024, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Charles intensificará el episodio provocado por Bruna desde las últimas horas de este martes en Canarias y durante el miércoles en la Península, según el aviso especial de fenómenos adversos emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el organismo estatal espera rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora (km/h) en La Palma y de 100-120 km/h en zonas del suroeste peninsular, además de precipitaciones que podrían superar los 120 litros por metro cuadrado (l/m2) en doce horas en puntos del sistema Central y los 300 l/m2 a lo largo del episodio, con riesgo de inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierra.

Para este martes, AEMET ha indicado que la Península seguirá viéndose afectada por las bandas de precipitación asociadas a Bruna. Las lluvias más abundantes se localizarán en el entorno del sistema Central, donde se acumularán entre 120 y 150 l/m2 en doce horas.

Durante esta jornada, el viento será moderado del suroeste, con rachas muy fuertes en zonas altas de los principales sistemas montañosos del norte y centro peninsulares. Mientras tanto, se prevé viento fuerte y mar combinada de cuatro a cinco metros en los litorales del oeste de Galicia.

EL MIÉRCOLES SERÁ EL DÍA MÁS ADVERSO

El pronóstico recoge que mañana será el día más adverso del episodio, con el desplazamiento de Charles hacia la Península, donde entrará por el suroeste. De acuerdo con AEMET, los primeros efectos de esta borrasca se notarán en Canarias desde las últimas horas de hoy, con un incremento muy significativo del viento, que dejará rachas de hasta 130 km/h en La Palma y de 100-120 km/h en cumbres, zonas expuestas al flujo del suroeste y áreas situadas a sotavento. También empeorará el estado de la mar.

Además, el frente frío asociado a Charles recorrerá el archipiélago durante el miércoles, dejando precipitaciones fuertes, ocasionalmente con tormenta, que podrían ser muy fuertes en La Palma, donde se esperan las mayores acumulaciones.

La mayor inestabilidad se irá trasladando a la Península a lo largo de la mañana del miércoles, cuando habrá precipitaciones generalizadas, localmente acompañadas de tormenta.

Las lluvias serán menos abundantes hacia el nordeste peninsular, salvo en puntos de los Pirineos. En este marco, el organismo estatal prevé acumulados superiores a 40-60 l/m2 en amplias zonas del oeste, sur y centro peninsular, especialmente en las situadas a barlovento de los principales sistemas montañosos.

De hecho, se podrían superar los 80 l/m2 a lo largo del día en las sierras del noroeste de Andalucía, Sierra Nevada, Grazalema, Ronda, Sol y Guadalhorce. Las acumulaciones podrían ser incluso superiores en el sistema Central, especialmente en su mitad occidental, donde se podrían superar los 120 l/m2 en doce horas.

RACHAS MUY FUERTES Y POSIBLES TORNADOS EN EL GOLFO DE CÁDIZ

El organismo estatal ha señalado que el viento pasará a ser una variable muy significativa a partir del mediodía, con rachas muy fuertes en amplias zonas de la Península. Serán más intensas en el cuadrante suroeste peninsular y podrían alcanzar los 100-120 km/h no solo en áreas montañosas, sino también en zonas bajas del sur de Castilla y León, Extremadura, el oeste de la meseta sur y el oeste de Andalucía. Además, habrá probabilidad de tornados o mangas marinas en el golfo de Cádiz.

A lo largo de la tarde, el viento se irá intensificando en el interior del este peninsular y en los Pirineos, con rachas de 70-80 km/h. En paralelo, el temporal marítimo irá en aumento en el golfo de Cádiz, con viento fuerte o muy fuerte y mar combinada de cinco a seis metros, sin descartar que puntualmente se puedan superar los seis metros.

AEMET ha subrayado que todavía existe incertidumbre sobre la posición final de la borrasca Charles, lo que puede hacer variar la localización de los máximos de precipitación y de las rachas de viento.

EL TEMPORAL PERDERÁ INTENSIDAD A PARTIR DEL JUEVES

En un contexto de creciente incertidumbre, AEMET espera que a partir del jueves disminuyan la intensidad y la extensión de las precipitaciones, junto con un progresivo debilitamiento del viento a medida que Charles se aleje hacia el nordeste. Aun así, podrían registrarse chubascos localmente fuertes y persistentes en puntos del tercio norte, especialmente en los Pirineos, el norte del sistema Ibérico, Galicia y el área cantábrica.

En cuanto al viento, las rachas muy fuertes todavía podrán superar los 100 km/h en los sistemas Central e Ibérico de madrugada, y los 70-80 km/h en puntos del interior del este peninsular, los Pirineos y Baleares. El temporal costero también se irá trasladando de sur a norte en el Mediterráneo, con viento fuerte y olas de dos a tres metros.