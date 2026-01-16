La borrasca Harry dejará lluvias, olas, viento y nieve en montaña en el este peninsular desde el lunes por la tarde

Archivo - Una persona hace fotos del oleaje, a 23 de octubre de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Harry se formará sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana y dejará a partir de la tarde del lunes un temporal marítimo con probables rachas muy fuertes, precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña, especialmente en el sur y este de Cataluña, Comunidad Valenciana y sur de Aragón, según una nota informativa emitada este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el organismo estatal ha explicado que el establecimiento de un patrón de bloqueo sobre Europa dará lugar en los próximos días a la elongación de una vaguada en altura y al posterior descuelgue de una dana sobre la Península, que acabará formando la borrasca Harry. De forma paralela, se establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares, lo que dará lugar a la sucesión de lluvias, olas, viento y nieve en montañas en ciertas zonas del este peninsular.

"Con ello, es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado. Las lluvias, además, pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas", ha advertido AEMET.

Por días, el pronóstico recoge que las precipitaciones comenzarán a afectar a partir de este sábado a zonas del nordeste peninsular y Baleares y que no se descarta que sean localmente fuertes y persistentes. En áreas de montaña, se espera que caigan en forma de nieve a partir de 1.000 a 1.200 metros (m).

Aún así, AEMET ha indicado que los días álgidos del episodio serán el lunes 19 y el martes 20, jornadas en las que considera probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar balear. Según ha señalado, éste afectará a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, con un significativo empeoramiento del estado del mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales.

Además, ha añadido que es posible que las precipitaciones más intensas y persistentes del lunes se produzcan en áreas del este de Cataluña y que a lo largo del martes éstas se desplazarán hacia zonas del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana, así como a Baleares. En este marco, el organismo estatal espera que los mayores acumulados se produzcan en las zonas a barlovento del Pirineo oriental, sierras litorales y prelitorales de Cataluña y sistema Ibérico suroriental.

Asimismo, ha advertido que éstos podrían afectar a las cabeceras de ríos y ramblas y dejar acumulados de nieve que serán significativos en cotas superiores a los 1200-1400 m. A partir del miércoles 21, la predicción apunta a que es posible que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea, al igual que el temporal marítimo, que tenderá a ir amainando a lo largo del día.

Aún así, advierte que hay una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones dada la naturaleza del episodio, por lo que recomienda prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días.