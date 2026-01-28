La borrasca Kristin dejará nieve desde 600m en centro peninsular y olas de 8m en Galicia hasta mañana

Archivo - Un coche cubierto de nieve en el Puerto de Navacerrada, a 22 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Kristin dejará este miércoles y jueves nieve desde 600 metros (m) en el centro peninsular, lluvias intensas en el sur de Andalucía, rachas de viento que pueden llegar a ser huracanadas y olas de más de ocho metros (m) en Galicia, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

El portavoz de AEMET ha avisado que este miércoles España está bajo la influencia de la borrasca Kristin, "pequeña pero muy profunda". Según ha explicado, Kristin atravesará la Península de oeste a este rápidamente, dando lugar a rachas de viento muy fuertes en amplias zonas de la Península que podrían llegar a ser incluso huracanadas en algunos puntos. "Pueden caer objetos de zonas elevadas, así como ramas o árboles", ha advertido.

Con la presencia de aire frío, nevará en cotas bajas del norte y centro de la Península a partir de unos 600 a 800 m, aunque la cota irá subiendo por la tarde. Sin embargo, la mezcla entre el viento y la nieve puede dar lugar a ventiscas que reduzcan la visibilidad, dificultando el tráfico. "Es importante consultar el estado de las carreteras", ha recalcado.

Por lo demás, las lluvias en el sur de Andalucía serán localmente fuertes y persistentes. Asimismo, habrá temporal marítimo muy importante, con olas de más de ocho metros en Galicia y de más de seis metros en buena parte del Mediterráneo, desde la Comunidad Valenciana hasta las costas prácticamente del Estrecho. En el entorno del Golfo de Cádiz también habrá un oleaje importante. Todo esto sucederá con temperaturas más bajas en el norte peninsular.

La borrasca Kristin se alejará el jueves, aunque Del Campo ha puntualizado que España seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas. De este modo, ésta volverá a ser una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio, algo menos en Cataluña y en el sureste peninsular. De manera paralela, también lloverá en Baleares, sobre todo en Ibiza y Formentera.

Por zonas, las precipitaciones más abundantes se darán en el sur de Galicia y en zonas montaña de Andalucía, donde podrán ser fuertes y persistentes. De acuerdo con el pronóstico, las lluvias en el Cantábrico también podrán ser fuertes e ir acompañadas en algunos casos de tormenta y granizo. La cota de nieve, eso sí, subirá por encima de los 1.500 m salvo en el noroeste del territorio, donde quedará en torno a unos 1.300 m.

A su vez, los vientos serán intensos en zonas del norte, este y sur de la Península y en áreas de montaña del resto del país. Un día más, habrá temporal marítimo importante en Galicia y en las costas del sur del Mediterráneo. Aún así, las temperaturas subirán notablemente y Bilbao podría rondar los 20ºC mientras que Murcia podría superar incluso los 25ºC.

El viernes será un día de relativa tregua en el sur peninsular, donde las lluvias serán más débiles y dispersas. El portavoz de AEMET ha especificado que, a pesar de ello, continuará lloviento en el centro y norte peninsular, especialmente en Galicia y zonas próximas. Además, se registrarán nevadas a partir de unos 1.000 a 1.200 m.

En este marco, seguirán las rachas de viento intensas en los tercios norte y este de la Península. Si bien las temperaturas serán algo más bajas, los valores serán relativamente suaves y en puntos del sur del área mediterránea se superarán los 20 a 22ºC. Así, las heladas quedarán acotadas a zonas de montaña.

De cara al fin de semana, Del Campo ha avanzado que el país seguirá bajo la influencia de nuevas borrascas atlánticas. Por días, el sábado lloverá sobre todo en los tercios norte y oeste de la Península, aunque no se descarta alguna lluvia débil en otras zonas del territorio peninsular salvo en el área mediterránea. Además, nevará a partir de unos 700 a 1.000 m en el Cantábrico y Pirineos, con rachas de viento muy fuertes en zonas del norte, este de la Península y de Baleares y temperaturas un poco más bajas.

El domingo llegará un nuevo frente más activo, con vientos húmedos y templados que darán lugar a lluvias abundantes en el oeste peninsular, especialmente en Galicia y en torno al Sistema Central. A lo largo de esta jornada la cota de nieve estará muy alta ya que las temperaturas subirán. De hecho, se superarán los 20ºC en el sur del área mediterránea y el Valle del Guadalquivir.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha explicado que predominarán los intervalos nubosos en el archipiélago durante el eesto de la semana, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve, donde podría caer alguna lluvia débil. En el sur los cielos estarán más despejados y en líneas generales los vientos serán flojos o moderados, con alguna racha fuerte y temperaturas más altas. En este sentido, las mínimas llegarán a los 16 a 18ºC y las máximas a los 21 a 23ºC en zonas costeras.

LA NIEVE DE ESTE MIÉRCOLES SE TRANSFORMARÁ EN LLUVIA

Meteored ha añadido que se espera que la cota de nieve suba de forma progresiva a lo largo del día, lo que provocará que las precipitaciones vayan transformándose gradualmente en lluvia en varias capitales. Aún así, ha puntualizado que los avisos meteorológicos por nieve y fenómenos adversos permanecerán activos hasta la tarde "por lo que se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos".

Ávila y Madrid han amanecido cubiertas de blanco y León, Palencia y Burgos han registrado acumulaciones ligeras pero visibles. De acuerdo con el portal meteorológico, el intenso frío impide que la nieve se funda rápidamente, lo que aumenta el riesgo de placas de hielo. Asimismo, Soria se mantiene entre las capitales más frías del país, y se espera que la nieve llegue en las próximas horas.

"Además, nevadas débiles y muy localizadas se han registrado en otras ciudades del interior, como Cuenca y Teruel, con acumulaciones modestas que confirman la extensión del episodio invernal, aunque sin incidencias destacables hasta el momento", ha destacado Meteored.