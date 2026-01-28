Toda España tiene activos avisos por lluvia, nieve, oleaje y viento, que mantiene a Almería en riesgo extremo

Nevada caída en Montederramo, a 23 de enero de 2026, en Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Toda España tendrá este miércoles activos avisos por lluvia, viento, nieve y oleaje, en una jornada en la que se alcanzarán mínimas de hasta -2ºC en el caso de León, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La zona almeriense del valle de Almanzora y Los Velex tiene activado aviso rojo por rachas de viento que podrían alcanzar los 130 km/h.

La nieve pondrá en aviso amarillo a Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Madrid (sierra, metropolitana y Henares), Navarra (centro y pirineo), La Rioja (ibérica). Además, se elevará a nivel naranja (importante) en Burgos, León, Palencia y Zamora.

Por viento, se activarán los avisos de nivel amarillo en Huelva, Teruel, Zaragoza, Baleares (Menorca), Soria, Guadalajara, Barcelona, Tarragona, Madrid (sierra, metropolitana y Henares, sur, Vegas y oeste), Murcia (altiplano, Vega del Segura y Campo de Cartagena y Mazarrón) y Castellón.

Asimismo, los avisos por viento subirán a nivel naranja en Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Ávila, Segovia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Badajoz, Cáceres, Murcia (noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas), Alicante, Valencia y Ceuta.

Mientras, Córdoba, Granada, Jaén, Albacete estarán con avisos amarillos por lluvia, que se elevarán a naranja en Cádiz y Málaga.

Por su parte, con aviso amarillo por oleaje estarán Asturias (litoral occidental y oriental), Baleares (Menorca), Cantabria (litoral costa), y Guipúzcoa, Vizcaya, Castellón, Melilla (costa), Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma y El Hierro) y Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura).

A su vez, se elevará el nivel naranja por olas en Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), A Coruña, Lugo, Pontevedra, Murcia (costas de Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón), Alicante, Valencia y Ceuta (costa).

AEMET prevé para este miércoles precipitaciones persistentes y localmente fuertes en sierras del sur peninsular y Alborán, mientras que se acumulará nieve en la meseta Norte, así como en montañas del centro y norte peninsular también probables en regiones aledañas. Asimismo, la jornada estará marcada por rachas muy fuertes de viento de componente oeste en Baleares y de forma generalizada, que podrán ser localmente huracanadas en regiones del extremo sureste.

Se mantendrá la inestabilidad en la Península y Baleares debido a la rápida formación y paso de la borrasca 'Kristin'. De esta forma, se darán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, cuyos mayores acumulados se esperan en el sur de Galicia, montañas de la vertiente atlántica y especialmente en Alborán y sierras del sur peninsular, donde se prevén persistentes y localmente fuertes. Al mismo tiempo, en Canarias habrá cielos poco nubosos con intervalos en los nortes donde es posible alguna lluvia débil.

También nevará en amplias zonas de la mitad norte peninsular, con la cota que subirá de 600-800 metros (m) hasta los 1.000-1.200 m y en montañas del sureste a partir de 1.200-1.500 m. Además, se prevén acumulados significativos en la meseta norte y en montañas del centro y norte peninsular, también probable en regiones aledañas de la meseta Sur, Galicia, Navarra y norte de Aragón.

Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y mitad nordeste peninsular, notables en el Ebro y zonas aledañas, con aumentos en Alborán y cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto. Las mínimas también descenderán en el tercio nordeste peninsular, resto de litorales del Levante y Baleares, pero aumentarán en Canarias y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

En este sentido, se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y puntos de la meseta Norte, moderadas e incluso localmente fuertes en el Pirineo.

Soplará viento intenso de componentes sur y oeste en la Península y Baleares que alcanzará intensidades fuertes con rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio, salvo en el extremo norte peninsular. Es posible alcanzar intensidades huracanadas en puntos del extremo sureste, mientras que en Canarias el viento también será de componente oeste, de flojo a moderado.