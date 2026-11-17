Archivo - Un usuario conecta con la plataforma de venta online Temu que investiga Bruselas por no tomar medidas contra la venta de productos ilegales o peligrosos. - Hannes P Albert/dpa - Archivo

BRUSELAS 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha acusado este martes a la plataforma china de venta online Temu de viola la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por no tomar las medidas necesarias para impedir la oferta de productos ilegales en su plataforma, que a día de hoy supera los 120 millones de usuarios en la Unión Europea.

Se abre ahora un periodo de apelación para la marca, que podrá presentar alegaciones y documentación para rebatir las acusaciones; pero si Bruselas concluye el expediente confirmando las sospechas podrá imponer a Temu una multa de hasta el 6% de su volumen de negocio anual global, además de exigirle cambios para seguir operando en la UE.

En concreto, los servicios comunitarios considera ineficaces los controles que la compañía lleva a cabo para asegurar que los productos puestos a la venta no son ilegales o peligrosos, ya que se limita a revisar documentación en lugar de examinar físicamente dichos artículos. Fuentes comunitarias inciden en que ni siquiera en categorías identificadas por el propio Temu como de alro riesgo --juguetes, electrónica y cosmética-- la compañía realiza inspecciones físicas de manera prioritaria.

El expediente apunta también la debilidad del sistema de moderación, dado que sólo permite actuar a la compañía una vez que los anuncios ya han sido publicados online en lugar de filtrarlos antes para evitar que lleguen a los usuarios. También considera ineficiente el número de moderadores con respecto al aumento drástico de categorías.

Otro elemento en la base de la investigación es que a ojos de Bruselas las sanciones previstas por Temu no logran efecto disuasorio porque castigan a la tienda individual y no a los comerciantes que hay detrás distribuyendo los productos irregulares y porque, además, no tienen en cuenta si hay infractores reincidentes ya que cada irregular se trata como una primera.

"Comprar online no debería significar correr el riesgo de comprar productos ilegales e inseguros", ha avisado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado para anunciar la decisión.

Por ello, ha añadido la política comunitaria, la DSA establece que las plataformas son responsables de garantizar la protección de los usuarios con respecto al riesgo de contenidos y artículos ilegales. "Las acusaciones preliminares contra Temu marcan otro paso adelante para hacer el mundo online más seguro", ha remachado Virkkunen.

El Ejecutivo comunitario ya impuso el pasado mayo una multa de 200 millones de euros a la compañía asiática por no realizar la evaluación de riesgos a la que le obliga la DSA, pero este expediente aborda otras irregularidades que tienen que ver con la falta de medidas de mitigación ya que, según insisten fuentes comunitarias, Temu descuida su obligación de tomar medidas preventivas y reaccionar sólo después de que las irregularidades se produzcan.

Bruselas tiene otros casos abiertos contra la plataforma de venta de bajos coste por los riesgos para el consumidor por su diseño y funciones, así como por trabas al acceso a datos para investigadores y por problemas de transparencia en sus sistemas de recomendación.