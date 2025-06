Bruselas adopta el Pacto de los Océanos, con el que animará a Estados miembros a establecer áreas marinas protegidas

Para conseguir los objetivos, la Comisión Europea presentará una Ley de los Océanos para 2027 y creará una Justa Oceánica de alto nivel

La Comisión Europea ha adoptado este jueves el Pacto Europeo de los Océanos, una estrategia para proteger mejor el mar, promover una economía azul próspera y apoyar el bienestar de las zonas costeras. Entre otras medidas, contempla alentar a los Estados miembros a establecer y gestionar áreas marinas protegidas.

La iniciativa pretende reunir las políticas oceánicas de los 27 países de la Unión Europea (UE) bajo un único marco de referencia. Aunque ha sido anunciada hoy por el comisario europeo de Pesca y Océanos, el griego Costa Kadis, será presentada el próximo lunes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3) que Francia acogerá junto a Costa Rica en Niza.

Una de las prioridades del Pacto va a ser la restauración de hábitats costeros y marinos degradados. En este sentido, Bruselas quiere animar a los Estados miembros a establecer y gestionar áreas marinas protegidas y a revisar la Directiva Marco sobre la Estrategia Marítima y la Directiva sobre la Ordenación del Espacio Marítimo.

Otro de los temas en los que se va a centrar va a ser el apoyo a las comunidades costeras. Por ello, planea presentar una estrategia específica para el desarrollo y la resiliencia para ellas. Además, quiere consultar con las partes interesadas sobre una nueva estrategia para las islas, así como sobre otra actualizada para las regiones ultraperiféricas. Más allá de esto, también prevé dar a conocer una propuesta sobre la creación de reservas europeas de carbono azul.

Bruselas quiere fortalecer la diplomacia oceánica de la UE y la gobernanza internacional de los océanos. Debido a ello, intensificará su lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada mediante la implementación obligatoria a partir de enero de 2026 de IT CATCH, la digitalización del sistema de certificación de capturas INDNR. Asimismo, se centrará en la rápida ratificación del Tratado de los Océanos, en la aprobación de un Tratado sobre Plásticos "ambicioso" y en designación de tres extensas áreas marinas protegidas en el Océano Antártico.

Por otro lado, la Comisión reforzará la cooperación entre la guardia costera y la marina de la UE, así como la seguridad de las fronteras marítimas. De esta manera, se implementará una estrategia coordinada para retirar las municiones sin detonar de las aguas europeas, comenzando por los mares Báltico y del Norte. Asimismo, se invertirá en una flota europea pionera de drones, que aprovechará tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y sensores avanzados para la monitorización en tiempo real de las actividades marítimas.

LA COMISIÓN EVALUARÁ LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN

Además, la Comisión prevé impulsar la industria marítima de la UE con una nueva Estrategia Marítima Industrial y una Estrategia Portuaria de la UE, y además también evaluará y posiblemente revisará la Política Pesquera Común. Por esta parte, también espera presentar en 2026 una visión a largo plazo de la pesca y la acuicultura europeas Asimismo, fomentará el acceso de jóvenes profesionales a la investigación marina, la tecnología oceánica y la pesca sostenible mediante la introducción de una Estrategia de Renovación Generacional Azul.

Entre las futuras medidas planteadas por Bruselas también destaca una propuesta de Iniciativa de Observación de los Océanos de la UE. Ésta estará respaldada por una Estrategia de Investigación e Innovación Oceánica y alimentará el Gemelo Digital Europeo del Océano. Asimismo, la Comisión creará una Red de Jóvenes Embajadores de los Océanos de la UE para involucrar a jóvenes defensores de la sostenibilidad oceánica en toda la UE y a nivel mundial.

UNA LEY DE LOS OCÉANOS PARA 2027

De acuerdo con la Comisión Europea, este Pacto establecerá un marco único para facilitar la implementación de sus objetivos clave, a la vez que reducirá los trámites burocráticos. En concreto, se basará en una Directiva revisada de Ordenación del Espacio Marítimo, que mejorará la coordinación intersectorial y la gestión de las cuencas marítimas.

Para conseguir que se alcancen los objetivos, Bruselas presentará una Ley de los Océanos para 2027. Asimismo, también creará una Junta Oceánica de alto nivel que reunirá a representantes de diversos sectores relacionados con los océanos para orientar la implementación del Pacto para los Océanos y lanzará un panel de indicadores del Pacto para los Océanos de la UE. Con esto, pretende proporcionar una plataforma pública, transparente y centralizada para el seguimiento del progreso hacia sus objetivos.