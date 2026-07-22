Bruselas celebra el veto en Francia de las redes sociales a menores de 15 años

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha celebrado este miércoles la adopción en Francia de la ley que prohibirá a partir de septiembre que los menores de 15 años puedan crear cuentas propias en las redes sociales, al tiempo que ha insistido en la importancia de un enfoque armonizado en la UE y de que las normas nacionales encajen dentro de los límites de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

"Celebramos los pasos dados por las autoridades francesas con la ley que restringe el acceso a las plataformas y redes sociales por los menores de 15 años. La Comisión sigue trabajando con los Estados miembro para un enfoque común y armonizado a nivel europeo", ha resumido el portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, en una declaración distribuida a los medios.

El Ejecutivo comunitario defiende la necesidad de reforzar la protección de los menores frente a los riesgos que plantea Internet, pero, desde que países como Francia o España anunciaron iniciativas legislativas para vetar su acceso y endurecer la responsabilidad de las plataformas, los servicios comunitarios también han subrayado que las normas nacionales no pueden ir más allá de las obligaciones que ya prevé la DSA.

De hecho, según ha recordado el portavoz, la Comisión Europea emitió un dictamen sobre el proyecto de ley francés antes de su adopción para "ayudar a que toda medida nacional sea efectiva y esté en línea con el Derecho europeo".

En todo caso, ha añadido Regnier, el Ejecutivo comunitario "ya está haciendo mucho para proteger a los menores online", incluido con directrices sobre la aplicación de la DSA que recuerdan que la legislación nacional "puede establecer una edad mínima de acceso a ciertos servicios online, incluido ciertas categorías de servicios de las redes sociales".

La Comisión de Ursula von der Leyen, además, está analizando las recomendaciones presentadas la pasada semana por el grupo de expertos 'ad hoc' que evaluó los riesgos de las plataformas para los adolescentes y abogó por restringir su acceso al menos hasta los 13 años. Bruselas estudia aún el informe de cara a presentar una propuesta propia "después del verano", ha recordado el portavoz.