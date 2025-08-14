Bruselas confirma el despliegue de dos aviones cisterna desde Francia para ayudar a la extinción de incendios en España

BRUSELAS 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha confirmado este jueves el despliegue de dos aviones de extinción de incendios para ayudar a las autoridades en España tras la petición del Gobierno a la Unión Europea para coordinar asistencia, a través del Mecanismo de Protección Civil.

Este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó la demanda a las autoridades europeas de un módulo con dos aviones cisterna Canadair, de gran capacidad con más de 5.500 litros cada uno, para combatir la extinción de incendios, en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil con el que los Estados miembros de la UE coordinan su asistencia a otro en casos de desastres naturales.

La ayuda a España, que estará disponible este mismo jueves, se suma a los medios movilizados para ayudar a Grecia ante la oleada de incendios que asolan el país, en su caso con dos helicópteros de la reserva de emergencia europea que ahora se encuentran trabajando en Bulgaria, que solicitó ayuda a la UE. También participaron en las labores de extinción bomberos preposicionados de República Checa, Moldavia y Rumanía.

En el caso de Bulgaria, seis países de la UE han movilizado medios aéreos, caso de República Checa, Eslovaquia, Francia, Hungría, Rumanía y Suecia.

El mecanismo atiende también la petición de países asociados fuera de la UE como Albania que recibió ayuda de Croacia, Bulgaria, Italia, República Checa y Eslovaquia. Para responder a los graves incendios en Montenegro, la Comisión Europea coordinó el despliegue de medios en República Checa, Croacia e Italia, y tambien aportaron ayuda bilateral Serbia, Hungría y Bosnia y Herzegovina, mientras que Austria ofreció equipos de bomberos.

En lo que va de verano el Mecanismo de Protección Civil de la UE ya se ha activado 16 veces para responder a la ola de incendios, un dato que ya iguala al número total de peticiones por incendios forestales el pasado año, 2024, durante toda la temporada de incendios.