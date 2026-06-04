Bruselas expedienta a España por incumplir la protección de datos de pasajeros accesibles a la Policía

Archivo - Banderas de la Unión Europea en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha informado este jueves del inicio de un procedimiento de infracción contra España por incumplir la normativa comunitaria en materia de protección de datos de pasajeros y el tratamiento que hace de ellos la Policía, al considerar excesivo las categorías almacenadas y el tiempo durante el que las conservan las autoridades.

El expediente sancionador se inicia con el envío de una carta de emplazamiento en donde se traslada al Estado miembro las irregularidades y se establece un periodo de dos meses para que se tomen las medidas necesarias para corregirlas.

Si no se resuelve el incumplimiento, Bruselas puede remitir un dictamen motivado que da algo más de tiempo para el diálogo, pero es el paso previo a la última fase del proceso, que implica denunciar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

En este caso, el Ejecutivo comunitario recuerda que la directiva sobre protección de datos en el ámbito penal regula el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades policiales para el desempeño de sus funciones de manera que se proteja el derecho fundamental a la protección de datos.

España exige a los proveedores de alojamiento, a las plataformas on line y a las empresas de alquiler de automóviles que recojan, conserven y transmitan los datos personales de los viajeros a una base de datos gubernamental centralizada y accesible a las autoridades policiales, pero Bruselas considera que ello incumple la normativa comunitaria.

Así, los servicios comunitarios ven "excesivas" las categorías de datos personales recogidos y almacenados, debido a la variedad de conjuntos de datos, incluidos los datos de pago y del GPS.

Además, el acceso por parte de las autoridades policiales no se limita a fines específicos y explícitos, como exige la Directiva, y las autoridades conservan los datos durante un periodo de tres años, que Bruselas considera "desproporcionado".