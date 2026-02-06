Bruselas expresa "plena solidaridad" con Sánchez tras los ataques de Musk y el fundador de Telegram

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia reciente. - H.Bilbao - Europa Press

BRUSELAS 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha expresado este viernes su "plena solidaridad" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y condenado los ataques lanzados en los últimos días contra él por el dueño de X, Elon Musk, y el fundador de Telegram, Pavel Durov, tras el anuncio de que España vetará el acceso de las plataformas a los menores de 16 años y perseguirá a los directivos de las plataformas que no retiren contenidos de odio ilegales.

"Plena solidaridad con el presidente de España, por supuesto condenamos cualquier ataque", ha expresado el portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier, tras ser preguntado en una rueda de prensa en Bruselas por los ataques de Musk y Durov, que en las últimas horas tacharon de fascista al Gobierno español.

Regnier ha defendido que el Ejecutivo comunitario apoya a todos los líderes de los Estados miembro y "apoya las acciones que están siendo tomadas a nivel nacional para que las plataformas rindan cuentas" sobre le cumplimiento de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Tras apelar al Código de Conducta voluntario para las plataformas digitales, que se basa en el "respeto" mutuo, Bruselas ha insistido en que la ley europea armoniza el marco que debe ser respetado por todos.

En una declaración remitida por Regnier a varios medios, entre ellos Europa Press, el portavoz subrayó que la Unión "exige responsabilidades a las plataformas", al tiempo que "empodera" a los usuarios y "protege" a los menores de amenazas como estafas, productos peligrosos y contenidos ilegales.

"Y defendemos nuestra libertad de expresión y la integridad de nuestras elecciones", añadió el portavoz en su declaración, para después defender que la Comisión seguirá trabajando "estrechamente" con los Estados miembro para que Internet ofrezca un entorno "seguro, transparente y fiable".

Esta semana, Bruselas ya respaldó la iniciativa de Sánchez de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, si bien advirtió de que toda medida nacional debe enmarcarse dentro de los límites de la DSA europea.

Así, el Ejecutivo comunitario avisó de que no sería posible imponer "medidas u obligaciones adicionales" a las plataformas más allá del marco europeo, por lo que cuestionó la posibilidad de procesar a los directivos por incumplimientos de sus compañías.