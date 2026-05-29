El calor deja récords de temperatura de hasta 37,5ºC y hasta 4ºC por encima de lo normal en el Mediterráneo

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas que se están registrando estos últimos días en España están dejando varios récords de máximas y mínimas para mayo en estaciones con más de un siglo de historia y hasta 4ºC por encima de lo normal en el Mediterráneo, de acuerdo con varios mensajes en 'X' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Tortosa / Roquetes registró ayer 37,5ºC, lo que supera en casi 1,5ºC el récord anterior. Además, Zamora llegó a los 36,3ºC, récord de máxima en la estación por segundo día consecutivo. Además, Barcelona Fabra tuvo una mínima superior a 23ºC.

En este marco, el Mediterráneo y el Cantábrico están alcanzando un calentamiento "muy destacado" para estas fechas. En el caso del Mediterráneo, éste se encuentra entre 3,5 y 4ºC por encima de lo normal en el entorno de Baleares. Mientras tanto, el Cantábrico alcanza valores entre 5 y 6ºC sobre el promedio en el golfo de Vizcaya.