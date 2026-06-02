El calor "de verano" de mayo deja récords de temperatura en España y la tercera primavera más cálida de Reino Unido

En pleno mayo, turistas recorren las calles de Sevilla buscando sombra y agua. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El calor más propio "de verano" de los últimos días de mayo ha dejado varios récords de temperatura en España y ha ayudado a que Reino Unido registrara su tercera primavera más cálida desde que hay datos, según han informado los servicios meteorológicos de ambos países.

En concreto, se han registrado récords de valores máximos y mínimos para este mes en varias estaciones de España, que han marcado valores nunca antes vistos en sus más de 80 años de historia, según señaló este lunes Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en 'X'.

De esta manera, Huesca aeropuerto batió ambos récords en una serie de 83 años (con una máxima de 35,7ºC) el día 29; Navacerrada superó en 1°C su récord anterior en 80 años de serie en la misma jornada: 26,3ºC; y Madrid-Retiro tuvo su noche más cálida desde, al menos, 1920, con termómetros que no bajaron de 20,9ºC. El día 30, Colmenar Viejo (Madrid), con datos desde 1978, batió tanto el récord de máxima (32,8ºC) como de mínima (20,4ºC).

Por otro lado, el servicio meteorológico de Reino Unido anunció ayer que estas altas temperaturas de finales de mes --"una ola de calor excepcionalmente temprana y sin precedentes"-- contribuyó a que se haya registrado la tercera primavera más cálida del país en cuanto a temperatura media y la más cálida de la que se tiene constancia en Inglaterra y Gales.

"La ola de calor de finales de mayo provocó seis días consecutivos con temperaturas superiores a los 30°C en algunas zonas, y tanto los récords de temperatura máxima de primavera como los de mayo se superaron en más de 2°C, lo que pone de manifiesto un final de temporada excepcional", especificó en su página web.

UNA "POTENTE DORSAL" QUE HA AFECTADO A EUROPA OCCIDENTAL

Esto se ha producido por una "potente dorsal" que ha afectado a Europa Occidental, de acuerdo con el portavoz de AEMET, Rubén del Campo. Según explicó la semana pasada, las dorsales son zonas de altas presiones tanto en superficie como en niveles medios y altos de la las dorsales son zonas de altas presiones tanto en superficie como en niveles medios y altos de la modo que el viento es flojo o está en calma y además apenas hay ventilación ni corrientes de aire verticales.

En estas circunstancias el sol ya calienta mucho la superficie porque está muy alto a mediodía y ese calor se transmite a la atmófera. Dentro de las dorsales "tan potentes como esta", ese calor no puede "escapar". De este modo, las altas temperaturas se mantienen día tras día o incluso suben de forma general.

Por otro lado, el portavoz de AEMET hizo referencia al fenómeno de la subsidencia. Esto consiste en que el aire tiende a descender de las capas altas a las bajas. Durante este proceso sufre una compresión, lo que provoca una subida térmica adicional. "En dorsales tan potentes como la que está ahora afectando a Europa Occidental esta subsidencia es muy intensa y por lo tanto el calentamiento también", explicó.

Además, Del Campo apuntó a que el cambio climático provoca episodios de altas temperaturas a lo largo de todo el año con mayor frecuencia e intensidad que en décadas anteriores. "Este episodio, así como el patrón atmosférico que lo provoca, se enmarca en este contexto de cambio climático y en lo observado en los últimos años", indicó.