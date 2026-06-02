La temperatura del agua del mar marca "récords históricos" en mayo, con la boya de Mahón a 26,58ºC

Imagen de la web Portus, de Puertos del Estado, para el día 30 de mayo de 2026. - PUERTOS DEL ESTADO

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La temperatura del agua del mar en torno a España ha alcanzado "récords históricos" este mayo, superando los valores máximos registrados en las series para este mismo mes, según ha informado este martes Puertos del Estado en base a las mediciones de sus redes de boyas.

En concreto, 12 de las 15 boyas de la Red Exterior y 6 de las 14 boyas de la Red Costera (todas las fondeadas en la zona del Mar Cantábrico y Galicia y gran parte de las del Mediterráneo) han registrado en 2026 su máxima temperatura en el mes de mayo.

En el caso de la Red Exterior, la máxima del agua del mar el pasado mes ha sido de 26,58ºC alcanzados por la boya de Mahón el día 27. Por su parte, en la Red Costera de Boyas --más próxima a puertos y playas-- destacan los 24,5ºC obtenidos por la boya costera de Tarragona el 30 de mayo.

El resto de los récords de la Red Exterior también se han registrado en su gran mayoría durante los últimos días del mes, exceptuando los 22,93ºC a los que llegó la Boya de Las Palmas el día 9. De esta manera, la Boya de Cabo Silleiro registró 18,71ºC el día 27 y la de Bilbao-Vizcaya llegó a 20,26ºC el día 28.

El día 30 la Boya de Dragonera marcó 26,2ºC y la de Cabo Begur a los 24,47ºC. El día 31, la exterior de Tarragona alcanzó los 24,64ºC; la de Valencia, 23,47ºC; la de Cabo de Gata, 22,32ºC; la de Cabo de Peñas, 18,97ºC; la de de Estaca de Bares, 19,25ºC; y la de Villano-Sisargas, con 18.72ºC registrados también el día 31.

Los récords registrados en mayo en boyas de la Red Costera también se concentraron en los últimos días del mes. De esta forma, la Boya de Gijón registró 19,7ºC el día 25; la de Langosteira, 19,5ºC el día 27; la de Pasaia, 22,8ºC el día 28; y la costera de Bilbao, 20.9ºC el mismo día. Por su parte, la Boya costera de Tarragona llegó a 24,5ºC el día 30 y la de Barcelona, 24,2ºC el día 31.