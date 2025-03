Cambio de hora la madrugada del sábado al domingo: ¿Útil o innecesario? Físicos y expertos opinan

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ante el inminente cambio al horario de verano, que tendrá lugar en la madrugada de este sábado al domingo, los físicos Jorge Mira Pérez y JOsé María Martín Olalla, de las universidades de Santiago de Compostela y Sevilla, han señalado que los países de la Unión Europea (UE) tienen diferentes circunstancias al estar en distintas latitudes y que "en Finlandia no tienen que hacer el cambio de hora porque en España sea útil y al revés".

Por el contrario, el presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), César Martín, ha abogado por quedarse con "el horario de octubre" --terminología que prefiere sobre la expresión 'horario de invierno' ya que considera que "condiciona un poco la opinión de la ciudadanía"-- dados sus beneficios para la salud.

El horario de verano arrancará durante la madrugada de este sábado día 29 al domingo 30 de marzo, por lo que a las 02:00 (1:00 en Canarias) serán las 03:00 (02:00 en Canarias). De acuerdo con la normativa en vigor, este horario de verano se extenderá hasta el próximo 26 de octubre.

La Unión Europea (UE) fija una fecha y una hora comunes a todos los Estados miembros para el comienzo y el fin del conocido como horario de verano. Hasta el momento, ha fijado las fechas hasta 2026. Esto no quiere decir que a partir de 2026 vaya a dejar de haber cambios de hora.

Para ello, el Consejo de la UE, que representa a los gobiernos de los países miembros, también tiene que apoyar la propuesta de 2019 de la Comisión Europea en favor de permitir que cada Estado decidiera en una consulta pública si mantener su horario actual o fijar uno definitivo sin ajustes bianuales.

Jorge Mira Pérez ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que lo que trata de hacer el cambio estacional de hora es "intentar reproducir la curva natural que tiene el punto de salida del Sol a lo largo del año", que en España difiere en tres horas entre el junio y diciembre.

En 2018, el Gobierno español acordó una Comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial, encargada de la elaboración de un informe de evaluación de las disposiciones reguladoras del cambio horario, así como sobre la conveniencia de mantener en España la hora de Europa central. Mira, que formó parte del organismo, recalca que le dijo a la Secretaría de Estado que España no se podía quedar "con ninguna hora".

"En el mismo modo que no puedes decirle a la población española que esté de abrigo todo el año porque en verano se muere o en sandalias todo el año porque en invierno se mueres. No puedes", ha explicado.

A su vez, ha incidido en que los cálculos de ahorro energético por el cambio de hora no se hacen "desde hace tiempo" y que de todos modos el cambio estacional no se hace por motivos energéticos, sino para acoplarse al ciclo natural. En este sentido, recuerda que las Cortes de Cádiz ya hacían su propio 'cambio de hora' al iniciar las sesiones a una hora determinada en invierno y una hora antes en verano.

El experto se ha mostrado escéptico ante la posibilidad de que haya un acuerdo europeo en torno a la pertinencia o no de llevar a cabo estos cambios de horario y ha transmitido su esperanza de que "en algún momento" haya comentarios "serios" sobre el tema ya que "Europa necesita hacer el cambio de hora".

El profesor ha realizado varios estudios sobre el cambio de hora, entre ellos, uno que cuestiona "los fundamentos de la crítica moderna a esta práctica" y otro que analiza respuestas a la consulta pública organizada por la Comisión Europea en 2018. En este sentido, ha criticado que Finlandia propusiese eliminar el cambio de hora ese año, al igual que hizo el actual secretario de Estado estadounidense Marco Rubio cuando era senador por Florida.

Así, ha señalado que ambos casos son "extremos", ya que hay zonas de Finlandia próximas al Círculo Polar Ártico donde se pasa de 24 horas de noche a 24 horas de día y la punta inferior de Florida está cerca de la zona tropical, por lo que no hay demasiada variación del punto de salida del Sol. "¿Qué pasa? Caen unos y otros en una especie de terraplanismo e intentan extender a todo un territorio amplísimo lo que a ellos pues no les hace falta sin que se dan sin darse cuenta de que están en un extremo", ha denunciado.

José María Martín Olalla se ha expresado en términos similares y ha incidido en que siempre se ha ido adaptando la actividad humana al ritmo estacional y lo que realmente le dice a los seres humanos si quieren o no estar activados es "si hay o no hay luz". Así, ha recordado que las Cortes de Cádiz ya hacían su propio 'cambio de hora' en el siglo XIX, al empezar una hora antes en verano que en invierno.

"No era por ahorrar energía. Simplemente que los diputados de las Cortes de Cádiz entendían que si amanece tan temprano podemos ir antes a las sesiones de las Cortes y terminar antes que después el calor en Cádiz aprieta y queremos estar refugiados", ha rememorado.

También ha remarcado que "puede haber acuerdos" a nivel europeo aunque considera que "quizás la idea del todos a una no es la más conveniente" ya que hay circunstancias diferentes en una y otra parte del continente europeo. Así, ha expuesto que en España la hora del amanecer cambia tres horas entre el invierno y el verano, algo que no sucede en Finlandia.

"En Finlandia no tienen que hacer cambio de hora porque en España sea útil. Y al revés, nosotros no tenemos que dejar de hacer el cambio de hora porque en Finlandia sea inútil. Es decir, podemos tener una política común, pero no es obligatorio", ha desarrollado.

ARHOE ABOGA POR EL DE INVIERNO, MÁS SALUDABLE

Por el contrario, César Martín defiende suprimir el cambio de hora estacional y adoptar de forma permanente el de octubre. Asimismo, recuerda que la decisión de suprimir el cambio de hora es de la Unión Europea, aunque opina que "lo suyo" sería que hubiese "cierto consenso" entre los Estados miembros. En este aspecto, ha indicado que existen diferentes modelos. Por ejemplo, en China hay varios usos horarios y una única hora.

Martín considera que se puede dejar como fijo el horario de octubre pese a que los horarios tardíos ya forman parte de la cultura española, y ha recordado otros "hitos" de la historia reciente como la Ley del tabaco o el cambio de la peseta al euro, que la ciudadanía ha abordado "de manera muy natural" con "sensibilización".

A su vez, ha destacado que el cambio de hora es tan sólo "una de las cosas" que habría que cambiar y ha apuntado, por ejemplo, a los horarios de televisión. Desde su punto de vista, tendría que haber un Pacto de Estado al respecto con la participación de todos los agentes sociales para darle solución.