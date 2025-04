El cardenal bosnio Puljic participará en el Cónclave a pesar de estar muy enfermo y podría votar desde Santa Marta

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cardenal bosnio Vinko Puljic, que está gravemente enfermo, asistirá finalmente al Cónclave, siguiendo el consejo de sus médicos y, probablemente, emitirá su voto desde la Casa Santa Marta, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

En un principio, el arzobispo emérito de Vrhbosna (Bosnia y Herzegovina), Vinko Puljic, para quien es su tercer Cónclave, confirmó que no acudiría a Roma.

"Mi salud no me permite viajar al tercer cónclave. Los médicos no me lo aconsejan y no siento que pueda soportarlo. No tengo previsto viajar a Roma a menos que el Vaticano me lo pida específicamente", avanzó hace una semana al diario Vecernji List. No obstante, finalmente, sí participará.

En cualquier caso, seguirán siendo 133 los cardenales que entrarán en el Cónclave ya que hay dos ausentes por motivos de salud, según ha informado la Santa Sede --uno de ellos es el cardenal español Antonio Cañizares, según confirmaron a Europa Press fuentes del arzobispado de Valencia--.

Este miércoles se ha celebrado la séptima congregación general preparatoria de cardenales, en la que han participado 180 purpurados, de los cuales 124 eran electores.

FALTAN NUEVE ELECTORES

Según ha informado la Santa Sede, hay otros nueve cardenales que no han llegado a Roma, aunque algunos de ellos ya han confirmado su participación.

En la primera parte de la reunión de este miércoles, los purpurados debatieron sobre la situación económica y financiera de la Santa Sede, con intervenciones de los cardenales Reinhard Marx, Kevin Farrell, Christoph Schönborn, Fernando Vergez y Konrad Krajewski.

El cardenal Marx, coordinador del Consejo para la Economía, presentó varios desafíos, cuestiones y propuestas desde la perspectiva de la sostenibilidad, con el objetivo de garantizar que las estructuras económicas sigan apoyando las reformas papales.

Por su parte, el cardenal Schönborn, presidente de la Comisión de Supervisión del Instituto para las Obras de Religión (IOR), expuso detalles sobre la situación de la institución. Mientras tanto, el cardenal Vergez ofreció información sobre la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, destacando las obras de renovación en curso.

El cardenal Krajewski, Limosnero Papal, también intervino para compartir las actividades del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

En la segunda parte de la reunión, 14 cardenales abordaron diversos temas como la eclesiología del pueblo de Dios, la herida causada por la polarización dentro de la Iglesia y la división en la sociedad, la sinodalidad y la colegialidad episcopal como medios para superar la polarización, y las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa.

También leyeron un comunicado publicado este miércoles por colegio cardenalicio en el que piden oraciones a todos los fieles en este momento eclesial "de gracia y discernimiento", conscientes de la "responsabilidad" a la que están llamados. "La oración --afirman-- es la verdadera fuerza que favorece la unidad en la Iglesia".

Además, hicieron varias referencias a los textos conciliares 'Lumen Gentium' y 'Gaudium et Spes', y debatieron sobre la evangelización, con un énfasis particular en la coherencia entre lo que se vive y lo que se proclama. La congregación general concluyó a las 12:30 horas con el rezo del Regina Coeli.

La próxima Congregación se desarrollará el viernes 2 de mayo a las 9:00 horas. Ni el jueves 1 de mayo ni el domingo 4 de mayo habrá reuniones preparatorias.

Según han aclarado desde la Santa Sede, solo los cardenales asisten a las congregaciones; ningún otro miembro de la Curia Romana está invitado a participar en estas reuniones.

Sobre el Cónclave, han señalado que después de la Misa pro eligendo Pontifice, los cardenales deberán trasladarse a la Casa Santa Marta. Primero se debe desalojar las habitaciones y realizar los trabajos necesarios para acondicionar el alojamiento. Los sellos de la habitación del Papa en Santa Marta serán retirados tras la elección del nuevo Pontífice.

También han informado que no se espera la presencia de intérpretes en la Capilla Sixtina.

Finalmente, anunciaron que habrá dos votaciones por la mañana y dos por la tarde (en total, cuatro), con fumatas al final de la mañana y de la tarde, a menos que la elección se produzca antes de lo previsto, en cuyo caso el proceso se adelantaría.