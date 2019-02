El cardenal Scola, sobre la "tragedia" de los abusos en la Iglesia: "La tendencia al silencio está siendo superada"

Publicado 01/02/2019 11:39:00 CET

El arzobispo emérito de Milán, el cardenal Angelo Scola, ha indicado que se ha vivido "una tendencia al silencio" sobre los abusos, que ahora en la Iglesia está siendo "superada", y ha asegurado que el Papa Francisco ofrecerá en la reunión de febrero en el Vaticano "criterios claros" a los obispos para afrontar la "tragedia" de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

"El problema de los abusos, no lo olvidemos, afecta a toda la sociedad y no solo a la Iglesia. Tenemos que reconocer que, desgraciadamente, se ha vivido a nivel general una tendencia al silencio que ahora, en la Iglesia, está siendo superada a través del criterio de la 'tolerancia cero' y de la lucha al encubrimiento y a la falta de vigilancia por parte de los obispos", ha subrayado Scola en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de su visita a Madrid para presentar su libro 'He apostado por la libertad' (Encuentro).

En este sentido, Scola considera que la iniciativa del Papa Francisco de convocar una reunión con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para abordar el problema de los abusos, que se celebrará del 21 al 24 de febrero en el Vaticano, quiere "ofrecer criterios claros y comunes de actuación a los obispos para afrontar esta tragedia" porque "un solo caso es ya demasiado".

Respecto al comentario que realizó el Pontífice en el avión de regreso de la JMJ de Panamá, cuando señaló que las expectativas sobre el encuentro podían estar "infladas", el cardenal Scola considera que el Papa Francisco "quiere ayudar a comprender que la medida fundamental que hay que adoptar implica tiempo".

En concreto, Angelo Scola se refiere a la importancia de "la educación". "Es imprescindible retomar con decisión una tensión educativa sobre el significado del cuerpo, de la sexualidad, del amor, que favorezca la madurez afectiva de todos", ha explicado.

Por otro lado, preguntado sobre si existe oposición al Papa Francisco dentro del Vaticano, el cardenal italiano ha dicho que son "conjuras". "Comprendo que al gran público, acostumbrado a las novelas de intriga, le parezca apasionante imaginar conjuras en el Vaticano y cosas de ese tipo. A mi parecer se trata, en efecto, de novelas", ha argumentado.

De cara al sexto año de pontificado de Francisco, Scola ha apuntado que el Papa "afrontará la que ha sido su gran preocupación desde el primer día: anunciar la alegría del Evangelio y hacerlo hasta los confines del mundo, geográficos y humanos" pensando en "la situaciones de marginación y la denuncia de la cultura del descarte". Este es el reto, por ejemplo, según ha añadido, de su viaje a los Emiratos Árabes, que tendrá lugar del 3 al 5 de febrero.

EXHUMACIÓN DE FRANCO

Por otra parte, acerca de la polémica en España sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, Scola se ha remitido a las "indicaciones claras" que ha hecho el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, al respecto; y ha subrayado que "en una sociedad plural como esta, la tarea de los cristianos es dar testimonio de la conveniencia del Evangelio, superando las lógicas dialécticas del conflicto". En cualquier caso, ha indicado que sería "presuntuoso" por su parte "opinar sobre una cuestión como esta".

El cardenal Angelo Scola ha visitado Madrid esta semana para dirigir unos Ejercicios Espirituales para sacerdotes y para presentar su libro 'He apostado por la libertad', que ahora ha sido editado en castellano por Encuentro, y con el que el arzobispo emérito de Milán, que en el último Cónclave sonaba para Papa, quiere ante todo dar gracias a la Iglesia.

"Ante todo querría comunicar el amor a la libertad que Jesús y la Iglesia tienen. En el evangelio leemos que Jesús dijo: 'Si creéis en mí seréis libres, verdaderamente libres'. Esta es la experiencia que yo he hecho en la Iglesia a lo largo de toda mi vida: una experiencia de libertad de la que estoy profundamente agradecido. En efecto, este libro quiere ser una muestra de agradecimiento y de amor a la Iglesia", ha resumido.