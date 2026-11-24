Archivo - Una bandera LGTBI+ durante una manifestación por el Día del Orgullo y a favor de Palestina, en Plaza Universitat, a 29 de junio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 43% de las mujeres LTBI+ ha sido víctima de algún acto de odio, según ha señalado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), con motivo del del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Así se desprende del informe 'Estado de Odio LGTBI+: 2026', elaborado por la Federación Estatal LGTBI+, a partir de datos de la Encuesta Estado LGTBI+ de 40dB para la Federación y con la colaboración de miembros de un equipo de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP, CSIC).

Además, según el análisis, en 2026, aproximadamente una de cada cinco mujeres LTBI+ ha sido víctima de acoso no sexual (19,53%) y una de cada cinco ha sufrido un trato degradante (20%).

También destaca que un 13,95% de mujeres LTBI+ ha sufrido alguna agresión física o verbal en lo que va de año y que casi una de cada 10 (9%) ha sufrido alguna agresión sexual. Asimismo, revela que más de la mitad, (56%) ha sido víctima de odio en redes sociales en los últimos cinco años.

Por otro lado, el índice de infradenuncia en las mujeres LTBI+ es inferior al total de población LGTBI+. En concreto, el 49% de mujeres que sufrieron violencia no denunciaron, frente al 44% del total de víctimas LGTBI+.

MOTIVOS PARA NO DENUNCIAR

Entre los motivos para no denunciar, el 29% consideró que no servía de nada; el 25% manifestó inseguridad para tener pruebas y el 20% sintió vergüenza. Un 15% de las mujeres que sí acudieron a denunciar declara que la desanimaron a continuar la denuncia de forma implícita o explícita.

Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha explicado que estos datos "evidencian la necesidad de diseñar políticas contra la violencia hacia las mujeres que incorporen una perspectiva interseccional"

En este sentido, Iglesias ha destacado la importancia de que tengan en cuenta "cómo el género se entrecruza con la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el origen, la edad, la discapacidad, la clase social, el estado serológico o las características sexuales, entre otros factores de vulnerabilidad".

"No todas las mujeres experimentamos la violencia de la misma manera y, por tanto, las políticas de prevención, atención y protección deben reconocer esa diversidad para no dejar a ninguna mujer atrás", ha reivindicado.

Por otro lado, la vocal de Feminismos de la Federación Estatal LGTBI+, Cristina Álvarez, ha advertido del momento político y social que, "más que nunca, exige organización, compromiso y cooperación entre los distintos movimientos feministas y sociales".