CCOO y CSIF instan a impulsar el pacto frente a la Emergencia Climática, "clave" para proteger personas y territorio

Bomberos de la Junta de Castilla y León - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) y CSIF han destacado la importancia de impulsar el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, una iniciativa "clave" para proteger a las personas y el territorio.

En este contexto, CCOO ha incidido en la necesidad de reforzar un compromiso político y social "amplio" que permita "avanzar en medidas de mitigación, adaptación, recuperación y reparación ante unos fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes".

El sindicato considera que España "debería reflexionar global, serena y socialmente sobre la situación de presente y de futuro a la que se enfrenta como consecuencia del cambio climático".

Para Comisiones Obreras, la situación geográfica de España "provocará que sea uno de los países más afectados por este fenómeno". "Los llamados 'fenómenos meteorológicos adversos', entre los que se incluyen incendios, olas de calor, sequías o dana han pasado de ser fenómenos ocasionales a convertirse en estructurales", ha afirmado.

En este punto, ha recordado que el Gobierno lanzó hace casi un año el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática que CCOO ve "una buena iniciativa, que se encontró ante el nulo apoyo de la oposición y gobiernos autonómicos que consideran esta propuesta una maniobra ideológica, la mayoría, y además innecesaria, por otros, porque el cambio climático no existe, esto ha ocurrido toda la vida".

"Oposición y agresividad contra él como así hemos tenido ocasión de comprobar directamente en reuniones institucionales, como por ejemplo en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. En resumen un año perdido", lamenta.

El sindicato ve necesario "avanzar en un compromiso común para enfrentar este reto y el Pacto de Estado es una buena herramienta". "Las graves circunstancias meteorológicas que estamos sufriendo desgraciadamente van a continuar y demandan de una altura de miras políticas y técnicas para controlarla afrontando de manera eficiente un reto determinante para la seguridad y salud de los ciudadanos y el futuro económico del país", avisa.

Por su parte, la portavoz de bomberos forestales de CSIF, Sara Mateos, ha reprochado a los partidos políticos su "falta de acuerdo" en el pacto de Estado y su "falta de responsabilidad".

"Está claro que el problema del cambio climático no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, ni tampoco podemos obligar a la gente de las grandes ciudades a que abandonen sus vidas y se vayan a criar cabras", ha subrayado.

Mateos ha agregado que tampoco pueden permitir "que se repita lo del año pasado, cuando después de los catastróficos incendios se despidió a 4.000 bomberos en octubre, donde se hizo menos prevención y se siguieron incumplieron las leyes básicas de agentes y bomberos forestales".

"Así no se lucha contra los incendios, así se alimenta la catástrofe. La única solución a corto plazo pasa por priorizar la prevención los 365 días al año, por la coordinación y la capacidad de respuesta y sacar de la precariedad a quienes se están jugando la vida a quienes están luchando contra las llamas", ha criticado la portavoz de CSIF.