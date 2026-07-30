CCOO: "No podemos mantener servicios de extinción de incendios creados y regulados en el siglo pasado"

Un agente de la Guardia Civil corta la carretera, a 29 de julio de 2026, en San Cipriano, León, Castilla y León (España). Cinco aviones, tres helicópteros y siete brigadas del Ministerio para la Transición Económica y el Reto Democrático (Miteco) trabajan - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha reclamado este jueves la mejora de la gestión de los incendios forestales ya que, como han argumentando no se pueden "mantener servicios de extinción de incendios creados y regulados en el siglo pasado, con normas y directrices que tal vez en su momento fueron las más idóneas, pero que ante la evolución actual del panorama han quedado obsoletas".

Según la Coordinadora de bomberos y bomberas forestales de FSC-CCOO, ya no se puede hablar de "episodios cíclicos, años buenos o malos". "Los grandes y virulentos incendios han venido para quedarse y debemos pensar en cómo minimizar los daños que puedan causar", ha defendido.

Asimismo, sostiene que "los paisajes mosaico, los planes periurbanos de protección, las quemas prescritas, la gestión del combustible, la investigación de causas o la educación ambiental son cuestiones vitales para afrontar el nuevo paradigma de los incendios forestales".

"Que seamos capaces de engranar todas estas cuestiones bajo el mismo paraguas organizativo es un reto difícil, más aún si cabe con la complejidad que implica tener transferida la competencia de la extinción de incendios forestales a las comunidades autónomas, las cuales presentan diferencias de calado entre sus dispositivos", ha explicado.

Por último, ha defendido que es necesario enfrentar "este reto" por lo que ha reclamado "unidad y diálogo a las diferentes Administraciones Públicas para tratar de avanzar en la protección de las personas y del medio ambiente ante los incendios forestales, además de mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores implicados".