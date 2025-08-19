CCOO pide adaptar la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil ante "los nuevos condicionantes medioambientales"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) ha pedido adaptar la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil ante "los nuevos condicionantes medioambientales" a raíz de la ola de incendios que está asolando España. Asimismo, ha demandado que se apliquen ya las leyes estatales de agentes medioambientales y de bomberos forestales, aprobadas en 2024.

En concreto, ha exigido que se desarrolle una Ley de coordinación de servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento que se adapte a los nuevos condicionantes medioambientales, valore las propuestas de los técnicos y técnicas en esta materia y al margen de cualquier disputa política.

A juicio de FSC-CCOO, las "trifulcas políticas" que se están produciendo sólo "desvían la atención" de lo "verdaderamente importante", que los servicios de emergencias y protección de la ciudadanía sean regulados y coordinados para cumplir con sus funciones, proteger a la ciudadanía ante las emergencias, pero desde la prevención y antes que sucedan. Para ello, CCOO exige una vez más la unificación de criterios estatales sin que se menoscaben las competencias de cada ámbito recogidas en la Constitución.

Una vez pase la situación de riesgo grave, el sindicato opina que urge abrir un escenario en el que el Gobierno y el resto de administraciones con competencias en materia de emergencias "realicen un giro de 180 grados en su política" y afronten las decisiones necesarias para desarrollar leyes que garanticen respuestas coordinadas, bajo mandos especializados, con una única jerarquía, sin descartar que los modelos sean autonómicos.

Al margen de ello, traslada sus máximas condolencias a los familiares y amistades por los cuatro fallecidos en estos incendios, "bomberos y voluntarios que han dejado su vida por salvar las de otras personas".