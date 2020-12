El CERMI pide al Congreso que la ley de eutanasia no discrimine por razón de discapacidad

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha llamado a los grupos políticos a que la ley reguladora de la eutanasia, que este jueves se vota en el Congreso, evite cualquier trato desigual o discriminación por razones o motivos de discapacidad.

Desde el organismo creen que la norma contiene aspectos para el colectivo con discapacidad, contrarios a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a las recomendaciones efectuadas a España en 2019 por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

A su juicio, la regulación legal de la eutanasia "no puede asociarse a personas o grupos sociales concretos, como el de las personas con discapacidad, ni directa ni indirectamente, ha de ser neutra y respetuosa con la diversidad social, pues si no es así compromete gravemente los derechos humanos de estos sectores y se aleja del principio de no discriminación".

Es por eso que hacen un llamamiento a los responsables políticos a retirar cualquier elemento de texto que suponga vulneración de los derechos de las personas con discapacidad y se atenga escrupulosamente al bloque de legalidad internacional sobre discapacidad que vincula a España.