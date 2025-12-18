La CNMC cree que la reforma de la tasa del espectro "mejora la estabilidad y previsibilidad financiera" de RTVE

Archivo - Inmediaciones de la sede de RTVE con Torrespaña, conocida popularmente como `El Pirulíen el mismo día en que PP y PSOE han anunciado el cierre de un acuerdo para renovar el Consejo del organismo público, en Madrid, (España), a 25 de febrero de - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el proyecto de real decreto que modifica el sistema por el que RTVE percibe el porcentaje del rendimiento de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico "mejora la estabilidad y previsibilidad financiera" de la Corporación pública.

Según el informe emitido por la CNMC, la mejora se produce "en condiciones operativas ordinarias, al basarse en principios contables de devengo y evitar subestimaciones de ingresos".

Asimismo, el organismo estatal opina que la reforma "no supone un mayor coste para los Presupuestos Generales del Estado, ya que el límite legal se mantiene inalterado" y "favorece una financiación más adecuada para el cumplimiento de las funciones de servicio público, al reducir la exposición a oscilaciones en la recaudación efectiva de la tasa".

La CNMC recomienda mencionar expresamente en el preámbulo que la supresión de la publicidad y de los contenidos de pago en CRTVE se aplica "sin perjuicio" de las excepciones previstas en el artículo 7.2 de la Ley 8/2009 (como la emisión de campañas institucionales, determinados patrocinios o autopromociones no comerciales).

Como explica la Comisión, el actual modelo de financiación de la RTVE se basa mayoritariamente en recursos públicos y su modelo actual combina compensaciones por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público con cargo a los PGE, con un porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico, procedente de operadores de telecomunicaciones y emisoras.

También recibe aportaciones obligatorias de operadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo y de intercambio de vídeos a través de plataforma y otros ingresos complementarios por la venta de contenidos o patrimonio, etc., que "representan una parte minoritaria".

ORIGEN DE LOS INGRESOS

La Comisión indica que, en los últimos años, más del 90% de los ingresos de RTVE han tenido origen público, siendo "especialmente relevantes" dos grandes fuentes: las compensaciones consignadas en los PGE y los ingresos de la tasa radioeléctrica, que en 2023 aportaron el 42,9% y el 41,9%, respectivamente, del total de ingresos reales de explotación. Este último concepto alcanzó casi su máximo legal de 480 millones de euros ese mismo año.

En este escenario, la CNMC señala que la reforma propuesta por el Gobierno actualiza los artículos 2 y 3 del Real Decreto 1004/2010 para "mejorar la gestión de los pagos relativos al ingreso de la tasa". En concreto, sustituye como referencia la recaudación neta obtenida por los derechos netos reconocidos, "un criterio más alineado con los principios contables del devengo".

"Esto permitirá, en condiciones de funcionamiento habituales, reducir desajustes temporales y mejorar la estabilidad financiera de RTVE sin impacto negativo en las cuentas públicas", manifiesta.

Además, actualiza el porcentaje del rendimiento de la tasa hasta el 99%, "siempre dentro del límite legal vigente" (máximo de 480 millones de euros anuales o el que establezcan los Presupuestos Generales del Estado).

Finalmente, la CNMC recuerda que este cambio "no implica un aumento automático de la financiación recibida por RTVE por este concepto, puesto que la Corporación ya se encuentra en el máximo legal permitido".