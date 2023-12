La CNMC insta a LaLiga a no excluir a las televisiones en abierto en la venta de derechos audiovisuales de 1ª División

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha solicitado a LaLiga que no excluya a los operadores de televisión en abierto en la comercialización de los derechos audiovisuales de Primera División en España.

Así lo ha indicado este lunes la CNMC, que acaba de publicar una serie de recomendaciones que afectan a las condiciones propuestas por LaLiga para comercializar determinados derechos audiovisuales de la competición.

En concreto, el organismo ha explicado que se trata de dos lotes de partidos de la Primera División que incluyen cinco encuentros por jornada y de una a tres jornadas sueltas con los diez partidos, a partir de la temporada 2024/2025 (desde el 20 de enero de 2025) hasta la temporada 2026/2027. Se trataría de los derechos en directo y en exclusiva para clientes residenciales en España y Andorra.

En este escenario, la CNMC cree que LaLiga debería "no incluir restricciones injustificadas, como la exclusión de los operadores de televisión en abierto", así como utilizar criterios "objetivos y evaluables en lo posible mediante fórmulas, aumentando la certidumbre para los operadores y limitando la discrecionalidad" de la LaLiga, "en cuestiones como la utilización de los precios de reserva y la valoración extra para ciertas ofertas por criterios técnico-profesionales".

También le insta a definir el contenido de los derechos ofertados "de forma clara y precisa"; no incluir restricciones ligadas a la publicidad y promoción de los adjudicatarios; "no dar a entender que son de su propiedad y libre disposición derechos que no le otorga el Real Decreto-ley 5/2015"; y ceñirse a la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito de la norma.

Estos informes se emiten en virtud del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Este exige a las comercializadoras solicitar a la CNMC un informe previo sobre las condiciones de comercialización propuestas.