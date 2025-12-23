Cobo dice que la Iglesia debe ser "prudente" ante la polarización: "Sí puede acompañar para recuperar la ética"

Archivo - El arzobispo de Madrid, José Cobo, posa para Europa Press, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha señalado este martes que la Iglesia debe ser "prudente" en un momento "difícil" ante una polarización política que se percibe en la sociedad y que el papel de la institución es "acompañar para recuperar la ética".

"En este momento difícil, tiene que ser prudente", ha dicho preguntado por si percibe una fractura moral debajo de la polarización política de la sociedad y cuál es el papel de la institución.

A su juicio, a veces no hay que entrar tanto "en el cómo hacer las cosas o en el quién las hace". "Esa es nuestra misión. Nuestra misión va a ser siempre dar horizonte. Y en el decir a dónde vamos. Yo creo que ahora mismo la Iglesia sí puede acompañar para recuperar la ética, el consenso que hemos olvidado muy rápidamente", ha indicado en una entrevista a la COPE que recoge Europa Press.

En esta misma línea, ha apelado por ser una voz que recupere el sentido del humor y mirarse a los ojos y ha llamado a reflexionar tanto a jóvenes como a mayores y a "hacer sonar las alarmas". "Estamos perdiéndonos y estamos enfrentándonos", ha asegurado para añadir que es "terrible" los niveles de crispación y violencia que se percibe en la sociedad.

Como balance de año, ha indicado que la Iglesia ve "mucho cansancio". "La tensión que se palpa en todos los momentos. Y luego también esta crisis democrática, esta falta de estructuras que a veces nos duelen", ha apuntado para asegurar que esta situación pide soluciones.

Durante la entrevista, también ha afirmado que es "muy probable" que el Papa León XIV visite Barcelona y Madrid. "Cuando hemos estado en el Comité Ejecutivo, estuvimos viendo al Papa, él ya dijo que era probable la visita a España, es lo que está encima de la mesa. Es probable que el Papa venga a España y en estos días puedo decir que es muy probable también que pueda venir a Madrid, es ya una posibilidad que está encima de la mesa de forma muy probable. El cuándo y el cómo todavía queda afinarlo, pero vamos que podemos ir calentando motores", ha indicado preguntado por la posibilidad de que el Papa visite España en 2026 con motivo de la celebración del centenario de Gaudí.

Igualmente, Cobo ha dicho que el Papa está invitado a visitar España "desde el momento uno". "Él conoce España, conoce Madrid y sabe lo de Madrid al cielo perfectamente", ha subrayado.

CUELGAMUROS: "LO FUNDAMENTAL SE HA SALVADO"

En cuanto al Valle de Cuelgamuros (antes de los Caídos), Cobo ha explicado que "el movimiento de resignificación siempre ha venido alentado, organizado y calendarizado por el Gobierno" y ha subrayado que "lo fundamental se ha salvado". "Nosotros lo único que hemos hecho es manifestar los bienes de la Iglesia que allí figuran en el monumento. Nosotros no hemos marcado ni hemos iniciado nada", ha aseverado.

Igualmente, sobre su opinión respecto a lo que han publicado ciertos medios "intoxicando la realidad" del resultado de la negociación entre el Ejecutivo y la Iglesia en esta cuestión, ha señalado que "se ha leído todo ideologizadamente y a veces se ha sacado de contexto".

"Yo creo que aquí también llega el tema y en la presencia de ciertos medios o ciertos pseudomedios que son mercenarios de otros intereses y que ponen a las personas, a ciertos obispos, incluso al Papa, que los utilizan. Hagamos lo que hagamos. Lo que nos están diciendo es 'me molesta que existas' y llegan hasta el punto de las calumnias, hasta el tema de atentar también contra el honor. Yo creo que con ellos también es verdad que tenemos que pensar, pues medios judiciales también para algún día", ha expuesto.

Además, ha lamentado que "hay mucha gente que vive de lo católico sin ser católicos". Si bien, ha expresado su confianza en que el resultado de la negociación rebaje "la crispación".

"HAY UNA CIERTA RECONCILIACIÓN CON LO CATÓLICO"

En la misma línea, Cobo ha señalado que, a su juicio, "ahora mismo hay una cierta reconciliación con lo católico". "Durante muchos años hemos visto cierta agresividad a lo cristiano, y en concreto a lo católico en España. Yo creo que el Papa Francisco ha sembrado una cierta vinculación amable con lo católico, y nos lanza el reto también a los católicos a crear vínculos amables con la sociedad, lanzarnos a un diálogo sano con una sociedad que ya no nos ve como agresivos", ha destacado.

También ha abordado la crisis migratoria y el sinhogarismo y ha criticado la falta de una ley estatal de sinhogarismo, el bloqueo de la regularización de personas sin papeles y la ausencia de un pacto global por las migraciones.

"Que esta noticia salte en invierno, con este invierno, y en Navidad, y sin dar posibilidades, yo creo que eso nos duele a todos. Y esto es la punta de un iceberg, porque no se trata simplemente de que sean migrantes, que son pobres, me da igual, son pobres que están en la calle. Y esto revela un dato que tenemos detrás y que nos duele, que es que no tenemos ley de sinogarismo, no sabemos que hacer con la gente que está en la calle", ha indicado sobre los desalojados en Badalona (Barcelona).

ILP PARA REGULARIZAR MIGRANTES: "HEMOS HABLADO CON TODOS"

De la misma manera, se ha referido a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a medio millón de migrantes y ha recordado que se encuentra "en un cajón". "Hemos hablado con todos los partidos políticos", ha insistido.

"¿Hasta cuándo vamos a estar sin un pacto global por las migraciones? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de aprovechar esta oportunidad que es la migración e incorporarla y regularizarla normalmente en nuestra sociedad?", ha preguntado.

Finalmente, ha hecho alusión a la Asamblea Presbiteral 'Convivium' que tendrá lugar este año en Madrid. "Es vernos, crear vínculos y también decir a nuestra diócesis: 'Estos son nuestros curas, que se reúnen alguna vez, que tienen vínculos y que tienen posibilidad de reunión'", ha concluido.