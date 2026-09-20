MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 20 de septiembre, ha estado formada por los números 39, 2, 43, 33, 48, 11. El número complementario es el 46 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 1.926.006,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de Lugo, situada en Quiroga, 30.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.