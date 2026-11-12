MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 12 de noviembre, ha estado formada por los números 34, 9, 25, 3, 30 y 26. El número complementario es el 41 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.384.888 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes.