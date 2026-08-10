MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 10 de agosto, ha estado formada por los números 46, 20, 49, 5, 11, 26. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.304.667 euros.

En esta ocasión no ha habido ningún acertante de primera categoría (seis aciertos) por lo que con el bote generado, que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.

De segunda categoría (cinco aciertos mas el complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 35 de Gijón (Asturias) y en el Despacho Receptor nº 11.780 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).