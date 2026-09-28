MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 28 de septiembre, ha estado formada por los números 31, 21, 29, 12, 25 y 10. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.528.100 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº146 de Madrid, situada en Bravo Murillo, 199.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 48.410 de Logroño, en el nº51.335 de Málaga y en la Administración de Loterías nº3 de Adeje Casco - Adeje (Santa Cruz de Tenerife).