MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 12 de mayo, ha estado formada por los números 13, 16, 18, 24, 37 y 45. El número complementario es el 35 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.193.551 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Cartaya (Huelva), situada en Nueva, 13, y en la nº 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid), situada en Del Rey, 22.