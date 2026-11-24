MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 24 de noviembre, ha estado formada por los números 37, 13, 36, 34, 9 y 44. El número complementario es el 27 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.571.486,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.800.000,00 euros
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 16.675 de Getxo (Bizkaia) y en la Administración de Loterías nº 60 de Barcelona.