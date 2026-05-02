Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado 2 de mayo

Europa Press Sociedad
Publicado: sábado, 2 mayo 2026 21:58
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MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 2 de mayo, ha estado formada por los números 7, 41, 47, 38, 17 y 22. El número complementario es el 48 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.229.800 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº2 de Santurtzi (Bizkaia), situada en Las Viñas, 7.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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