MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 24 de noviembre, ha estado formada por los números 37, 44, 3, 5 y 49. Las estrellas son 6 y 5. La recaudación ha ascendido a 37.276.863,80 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).
Al no existir boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero) el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 59 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 49.385 de Guillar (San Martiño) - Outeiro de Rei (Lugo), situado en San Martiño de Guillar, 12.