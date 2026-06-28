MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 28 de junio, ha estado formada por los números 38, 42, 14, 41, 27. El número clave (reintegro) ha sido el 7. La recaudación del sorteo ascendió a 3.626.115 euros.

De Primera Categoría (cinco más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 10.100.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más cero), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (cuatro más uno).