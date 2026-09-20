MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 20 de septiembre, ha estado formada por los números 23, 28, 1, 45, 21. El número clave (reintegro) ha sido el 6. La recaudación del sorteo ha ascendido a 3.924.768 euros.

De Primera Categoría (cinco más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 17.200.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco + cero) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 324 de Barcelona y en la nº 10 de Marbella (Málaga).